'Tecatito' no jugará en la Copa de Portugal con el Porto

El FC Porto jugará este martes los cuartos de final de la Copa de Portugal ante el Varzim SC con la ausencia del mexicano Jesús Corona, por la expulsión que recibió el fin de semana.

En el encuentro ante el Moreirense, el “Tecatito” Corona se hizo presente en el marcador al minuto 85, sin embargo, se fue expulsado en el agregado al recibir la segunda amonestación y mañana cumplirá su sanción.

Además de no contar con Corona, el técnico Sérgio Conceição no podrá convocar a Shoya Nakajima, quien tiene un hematoma grande en una pierna, ni a Pepe, que no tiene actividad desde hace una semana por molestias.

Conceição analizó a su rival en turno durante la conferencia de prensa de esta mañana y comentó que Varzim, club de la Segunda División portuguesa, es “un equipo que siempre crea dificultades, por lo que debemos respetarlo al máximo”.

Los Dragones eliminaron al CD Santa Clara por la mínima diferencia en la instancia anterior; por su parte, la escuadra de Póvoa dejó en el camino al Anadia con marcador de 2-1.

El compromiso se llevará a cabo este martes a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio do Dragão.