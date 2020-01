Ter Stegen regresa a los entrenamientos con el Barcelona

Una tendinopatía en la rodilla derecha evitó que el teutón disputara el derbi barcelonés ante Espanyol en la Liga de España, así como la semifinal de la Supercopa ante Atlético de Madrid, compromisos en los cuales el brasileño Neto fue el arquero titular y recibió cinco tantos.

Ter Stegen publicó una foto en su cuenta de Twitter, la cual acompañó con la frase “muy contento de estar en el campo otra vez”, por lo cual podría regresar a la acción el próximo domingo, cuando los blaugranas se midan a Granada, en la jornada 20 de la Liga española.

Happy to be on the green again! @FCBarcelona pic.twitter.com/XVMjYolIBV