​'Muerte de Jaime Humberto es luto para el cine mexicano': María Rojo

Tras la muerte de Jaime Humberto Hermosillo, la actriz María Rojo, quien trabajó con él en varias películas hasta convertirse en su musa, consideró que dada la relevancia del cineasta, este lunes podría declararse día de luto nacional para el cine.

“Es un día de luto para el cine mexicano porque estamos hablando de uno de los directores más importantes de este país, y quien para mí fue un amigo de media vida”, expresó María Rojo en entrevista.

Aún consternada por la noticia, vía telefónica desde Acapulco, Guerrero, donde se encuentra vacacionando, dijo que fue la actriz consentida de Jaime, pues siempre que tenía planes de filmar pensaba en ella.

“Hay muchas cintas que no se han estrenado y otras tantas que hicimos y que él guardó. A Jaime le debo mi carrera en el cine y otro tanto a Luis Alcoriza, Jorge Fons y Felipe Cazals. Pero de Jaime fui su musa y eso no lo pago con nada”, resaltó.

María Rojo participó en las películas María de mi corazón (1979), La tarea (1990), La tarea prohibida (1992), De noche vienes, Esmeralda (1997), El Edén (2003) El misterio de los almendros (2004) y Dos auroras (2005), entre otras.

Sin embargo, es María de mi corazón la producción a la que más afecto le tiene. Es la primera que hicieron en mancuerna y asegura que es su mejor película en más de 60 años de trayectoria artística sobre los escenarios.

“Jaime fue un hombre perfeccionista. Nos hacía repetir hasta 20 veces una escena porque la quería bien. Era muy apasionado, siempre cuidaba mucho de sus actores, nunca me sentí aterrada con él porque ante todo, era un gran ser humano”.

Su amistad, dice María, fue fundamental. “Había días en que me levantaba y lo primero que hacía, era llamarle por teléfono. Nos alejamos un poco cuando yo estuve en la política, pero después nos reencontramos.

“En los últimos años lo vi separado del cine. Me había pedido algunas cosas de ‘María de mi corazón’ y nunca me llamó para que se las diera, lo cual se me hacía raro. Cuando me dijeron que había muerto, no lo podía creer”.

Cuando protagonizó La tarea, María Rojo se desnudó por segunda vez en cine y su personaje fue icónico del erotismo cinematográfico, justo en el auge del llamado Cine de Ficheras.

En aquel entonces, la actriz ya era madre y tuvo que consultarle a su hijo Santiago si estaba de acuerdo en que hiciera dicho proyecto, pues él tenía 13 años y no quería perjudicarlo.

“Me dijo que auguraba una película preciosa y que si la hacía yo quedaría maravillosa. Fue una producción muy difícil de lograr, pero con Hermosillo todo se podía”.

Las recientes veces en que coincidieron, la actriz lo vio delgado, pero siempre supuso que era porque nadaba mucho y por el tipo de alimentación que llevaba. “Jamás pensé que estuviera enfermo de algo”.

Consideró que Jaime Humberto Hermosillo, quien se formó en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) y fue fundador de la Muestra de Cine Mexicano en Guadalajara, hoy Festival Internacional de Cine de Guadalajara, trascendió más a nivel internacional que en México.

“En México se le reconoce y admira, pero en el extranjero se le honró como gran figura. En México abundan los prejuicios, de ahí las críticas que recibieron películas como ‘La tarea’ y ‘La tarea prohibida’".

Incluso, destacó que en el Museo de Arte de Nueva York se guarda como objeto preciado la cinta Doña Herlinda y su hijo (1984), protagonizada por Guadalupe del Toro, madre de Guillermo del Toro.

“Gracias es una palabra muy estúpida para todo lo que Jaime nos dio en la vida y yo sí fui la consentida porque me ayudó como amigo, como actriz y como todo. Estoy muy triste”, concluyó.

Luego de que la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, informó que instruyó al Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y la Cineteca Nacional para que preparen un homenaje en su honor, María Rojo pidió que por favor la incluyan en él.