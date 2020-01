No creo en los conflictos ni en la controversia: Arturo López Gavito

Arturo López Gavito, juez del programa de telerrealidad, La Academia, expresó que cualquier controversia como agresiones, no aportan nada al programa que muestra el talento de los participantes, tras el conflicto vivido hace una semana entre el exconcursante Gibrán y la otra miembro del jurado, Danna Paola.

"Hay que recordar que La Academia es un programa de talento, cualquier cosa que no abone al desarrollo del programa, para mí, es algo inválido", comparte Gavito. "No creo en los conflictos, no creo en la controversia, ni en el punto en el que se llegue a la agresión, no me fijo en eso y lo dejo pasar".

Años atrás, el experimentado crítico vivió algo similar con la exalumna Jolette, quien dijo durante un concierto de eliminación, y en cadena nacional, que le "daba flojera" escuchar la crítica de Arturo López Gavito.

"Recuerdo que en una temporada de La Academia, estuve con algún alumno o alumna que no le gustó mi crítica y fue algo que yo dejé pasar, me parece que mi responsabilidad dentro del panel es ser objetivo y darle mi punto de vista profesional a cualquier participante", dijo.

Asimismo, el también productor musical, consideró que la postura de Danna Paola fue la correcta luego de recibir la ofensa de los concursantes Gibrán y Francely.

"Yo apoyo a Danna Paola mil por ciento, es una dama, merece mi apoyo y respeto. No hay porqué llegar a utilizar términos peyorativos, ni creo que este programa se sustente con el uso de groserías para avanzar", finalizó.