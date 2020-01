Selena Gomez se pronuncia tras coincidir con Hailey Bieber en restaurante

Selena Gomez y Hailey Bieber se encuentran en boca de todos tras coincidir en el mismo restaurante el pasado sábado, y es que la cantante acudió a cenar para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum Rare, sin esperarse a encontrar con la esposa de su expareja Justin Bieber.

El encuentro inmediatamente dio de qué hablar entre los titulares, pues algunos paparazzis acudieron al lugar donde captaron el momento. Sin embargo, los fans de Selena no creen que se trate de una coincidencia, pues aseguran que Hailey planeó todo junto a Madison Beer, de quien iba acompañada, para fastidiarle la noche de celebración a la intérprete de Lose You To Love Me.

Asimismo, sus admiradores han criticado la actitud de Beer, quien es también amiga de Gomez, pues consideran que es una traición hacia ella. Sin embargo, ésta respondió ante los señalamientos.

"Todos esos rumores son realmente locos. Acabo de cenar con mi amiga Hailey, a la que conozco desde hace 10 años y eso es todo. ¿Cómo puede eso ser un crimen?", escribió en su cuenta de Instagram después de recibir cientos de comentarios negativos y varios emojis de serpientes en sus últimas fotografías.

"Amo a Selena. Siempre lo he hecho. Nunca en un millón de años trataría de hacerle daño. Esto es simplemente ruin e innecesario. No pasó nada". agregó.

Por lo que Selena intervino para defender a su amiga después de los cientos de ataques recibidos.

"Es asqueroso leer todo esto. No fue intencionado en absoluto. Estoy muy decepcionada con que alguien pueda hablarle así a otra persona. Conozco a Madison desde que era un bebé y la he seguido viendo hasta convertirse en la mujer que es hoy en día. No hay ningún problema (entre nosotras)”, escribió Gomez en la cuenta de Madison.

Selena permaneció una hora más en el lugar para después retirarse en compañía de su grupo de amigos, al poco tiempo Baldwin se fue también en su camioneta.

Selena Gomez was spotted leaving Craig's restaurant in West Hollywood in wake of her album dropping on Friday. while her ex Justin Bieber's wife Hailey with her pals Maeve Riley and Madison Beer also drop by. pic.twitter.com/ocvyOT3DsY — Lilian Chan (@bestgug) January 13, 2020

Madison Beer with Hailey Bieber and Maeve Reilly leaving Craig's restaurant in West Hollywood, California (January 11)



More: https://t.co/JUShmDqgIN pic.twitter.com/NBSaXX5geI — Madison Beer Worldwide (@mbeerworldwide) January 12, 2020

Hasta el momento la esposa de Bieber no se ha manifestado en redes sociales.