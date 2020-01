Pelispedia GO: El portal más elegido en 2020 para ver películas online

Si se trata de buscar un sitio donde conseguir películas online, Pelispedia Go es amigable, de fácil acceso y sin mucha publicidad hay que decir que no es fácil. Hay infinidad de lugares en la web con las últimas películas, aunque no siempre con la mejora calidad, plagada de publicidad y que deberían ponerle un anuncio de “entre bajo su propio riesgo” en la portada. En este escenario, existe un lugar que está subiendo el estándar: el clásico y mejor sitio para ver películas es Pelispedia.

¿Suena familiar? Eso es porque esta plataforma desapareció hace un año entre la cacería de brujas que es llevada por las grandes compañías contra el copyright. Entre portales para descargas directas, archivos Torrent o simplemente plataformas para visualizar series y películas online, se han perdido miles de sitios. La guerra por los derechos de autor es álgida y no se le ve un final cercano, mientras los países sigan cooperando con las grandes productoras y legislando para criminalizar cualquier práctica que implique, que las grandes corporaciones dejen de cobrar algo de dinero. Cada año se ve ve la dificultad para que las páginas se mantengan en línea. Persecución por el Copyright Desde los inicios de la lucha contra la piratería en la música con Napster hasta YouTube y otras plataformas, existen leyes y políticas sumamente estrictas respecto al copyright. Dependiendo del país, se pueden dar condenas de multas hasta cárcel por infringir los derechos de autor. Esto ha sido legislado en la parte más alta por la organización mundial de la propiedad intelectual. Hoy, 15 años después, las guerras continúan. En muchos aspectos, la piratería es más fuerte que nunca. En otros, especialmente en la música, la industria está finalmente enfrentándose a la piratería de frente con servicios de valor por dinero con los que los piratas no pueden competir fácilmente en términos de calidad, presentación y facilidad de uso. Por suerte, como cierran una cantidad de páginas, cada día se abren aún más, el único problema de eso es saber cuáles son seguras, cuales no representan un peligro para la integridad de nuestro computador y saber elegir entre tantas, la mejor calidad de la película que estamos buscando. Si resulta difícil de creer, el 17 de diciembre de 2019, dos norteamericanos de Las Vegas se han declarado culpables de operar una plataforma ilegal que transmitía en directo películas y series de televisión que tendría un catálogo más amplio que el de Netflix, Hulu y Amazon Prime. Estos aún esperan condena. Soldados caídos en 2019 No podemos olvidar de los cierres de RapidVideo, Openload, Streamango y StreamCherry con más de 50 millones de usuarios en total. Estas plataformas eran utilizadas para “colgar” películas y series que podían verse online en streaming sin necesidad de descargarlo. De hecho, Openload llegó a tener más tráfico que Hulu y HBO Go. Los servicios de nubes, aunque no es su negocio se han encontrado dando duras batallas, debido a que son usadas para montar material sin tener el copyright correspondiente. Es claro cómo la lucha no puede ser llevada al usuario final, se atacan a las líneas de suministro, es decir, las plataformas. , debido a que son usadas para montar material sin tener el copyright correspondiente. Es claro cómo la lucha no puede ser llevada al usuario final, se atacan a las líneas de suministro, es decir, las plataformas. Cabe mencionar que China, por ejemplo, es la capital mundial de la pirateraí. Al salir un videojuego o una película, se calcula que a los 5 minutos ya existen copias físicas o digitales del mismo. Buena alternativa para 2020 Por suerte para todos, no es para asustarse, siempre existirán plataformas, en este caso Pelispedia volvió. al menos su versión original ya no funciona desde que sus dueños, una pareja uruguaya, fueron detenidos en cumplimiento de una demanda penal de las grandes compañías de cine y televisión. Motion Picture Association, Warner Bros, Entertainment Inc, Universal City Studios LLC, Universal City Studios Productions LLP, New Lines Productions Inc., y Twentieh Century Fox Film Corporation serían parte de las grandes firmas quienes habrían presionado para el accionar legal de las autoridades contra los creadores del sitio web. Pelispedia está de regreso con una plataforma muy amigable, sin publicidad desesperante y con su formato gratuito. Se presenta con un catálogo modesto, compuesto de series y películas muy variadas y en excelente calidad. Claramente está ampliando su oferta de manera moderada sin llamar tanto la atención, considerando que a veces esa es la mejor estrategia. Con una buena lista de servidores de fácil carga y sin bloqueo regional, es un de las primeras opciones a visitar. Recomendaciones Si quieres saber más del tema y quieres conocer más detalles sobre las plataformas y sus funcionalidades, solo debes investigar todos los datos para escoger la plataforma que mejor se adapte a ti. Recuerda siempre tener instalado un buen antivirus, no ejecutar archivos que se puedan descargar automáticamente a tu computador y si lo consideras necesario, incluso puede ser bueno contratar un vpn para ocultar tu ip. Siempre está atento porque existen agentes maliciosos que terminan por aprovecharse del usuario. De resto, es simple: prepara tus palomitas de maíz, tu bebida, y ponte cómodo.