1898: Muere Lewis Carroll, reconocido diácono anglicano, lógico, matemático, fotógrafo y escritor británico

Lewis Carroll, cuyo nombre de pila fue Charles Lutwidge Dogson, nació el 27 de enero de 1832, en la aldea de Daresbury, ubicada en Cheshire, Inglaterra, fue el primogénito de una familia de 10 hermanos.

De acuerdo con un perfil biográfico publicado en el portal ccgediciones.com, al cumplir los 11 años se trasladó a Croft, una aldea de Yorkshire, por motivos del ministerio de su padre, que fue nombrado Capellán inspector y, más tarde, Archidiácono y canónigo.

En 1854 se graduó de Christ Church, institución perteneciente a la Universidad de Oxford; donde, además, impartió cátedra durante 47 años.

En esa época adoptó el seudónimo de Lewis Carroll con el que firmó sus colaboraciones en revistas cómicas y literarias, como The Rectory Magazine, La Comète, Le Bouton de Rose, l'Etoile, le Feu Follet, The Rectory Umbrella, agrega la página especializada buscabiografias.com.

También se adentró en el campo de la poesía, campo en el que destacaron poemas como Phantasmagoria and Other Poems (1869) y The Hunting of the Snark (1876), llenos de elementos fantásticos, al igual que todas sus demás piezas literarias.

En 1862 narró por primera vez Las aventuras subterráneas de Alicia, durante uno de sus paseos cotidianos al lado de Alice Liddell y sus dos hermanas, hijas del doctor Liddell, decano en el departamento de Christ Church.

A partir de este relato, publicó con sus propios recursos Alicia en el país de las maravillas (1865), obra por la que recibió los elogios unánimes de la crítica; posteriormente, escribió una continuación, titulada A través del espejo y lo que Alicia encontró allí (1871).

Estas obras, construidas a partir de una peculiar combinación de fantasía, disparate y absurdo, junto a incisivas paradojas lógicas, filosóficas y matemáticas, se convirtieron en clásicos de la literatura infantil y en inteligentes sátiras morales.

También fue un apasionado amante del teatro, tomó las órdenes de diácono y destacó como matemático y autor de trabajos dedicados a la lógica simbólica, en los cuales apunta su inclinación por explorar los límites y las contradicciones de los principios aceptados.

Además, se dedicó a la fotografía, pasatiempo que abandonó por las críticas que recibió acerca de su atracción a los desnudos infantiles. Carroll dejó diversos retratos de Alicia Liddell, la joven en quien basó su famoso personaje de ficción.

Charles Lutwidge Dodgson, considerado uno de los escritores más reconocidos internacionalmente, falleció el 14 de enero de 1898, a causa de una pulmonía que terminó con su vida a los 66 años.