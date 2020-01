Zague otra vez en 'impresionanti' polémica por nuevo video íntimo

El exfutbolista Luis Roberto Alves, conocido como Zague, vuelve a estar en el ojo público luego de que se filtrara en redes sociales un nuevo video íntimo del comentarista deportivo.

En esta ocasión, la conductora Ana María Alvarado fue quien dio a conocer el video en el cual aparece el presentador tocando su miembro viril, durante el programa Sale el Sol.

"El que no comprende es Zague, una vez más inicia el año con un escándalo con un video hay Dios no sé si lo vieron, impresionanti ya está en redes sociales. No es cosa mía y por cultura general hay que ver de todo”, afirmó la comunicadora.

En el clip, se muestra a Zague estimulándose frente a la cámara, y a pesar de que su rostro no es muy visible, en el programa y la cuenta que lo compartió aseguran que se trata del exfutbolista.

En 2018 durante el Mundial de Rusia, inició la polémica luego de que se filtrara el primer video donde se mostraba sin ropa, lo que provocó su divorcio de Paola Rojas, debido a que la publicación no era para ella.

Hasta el momento, el conductor se ha mantenido al margen y no ha hecho ninguna declaración al respecto.