'Operativo Mochila recae en escuelas y no en corporaciones de seguridad'

Será la Secretaría de Educación Pública y el personal de cada institución educativa los que encabezan y realicen el Operativo Mochila en las escuelas, en las que las autoridades únicamente actuarán si es que los directivos de los planteles lo solicitan.

En el marco del arranque del Operativo Mochila Segura que se realizó en la escuela España de Torreón se contó con la presencia de las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, de la Policía Municipal con dos binomios (elementos caninos), así como del titular de la Secretaría de Seguridad Pública en la región Laguna, el teniente Adelaido Flores, sin embargo, al momento de efectuarse el operativo tanto binomios como elementos se retiraron del plantel ya que por disposición de derechos humanos, son maestros y directivos los autorizados para la revisión de las pertenencias de los alumnos.

En entrevista, el teniente Adelaido Flores informó que su presencia en las escuelas será únicamente para vigilar que las revisiones de cada mochila se lleven de manera correcta y agregó que no pueden actuar en las mismas, puesto que podrían trasgredir los derechos humanos de los pequeños estudiantes, detalló además que si alguna autoridad educativa detecta armas, ya sean blancas o de fuego entre las pertenencias de los alumnos, ellos como autoridad tendrán que esperar la solicitud del plantel para actuar.

"Las revisiones las realizan padres de familia y maestros de las escuelas según los protocolos que cada plantel tiene, nosotros respetamos totalmente y aunque ingresamos a la escuela para la ceremonia, al concluir ésta dimos la batuta a los directivos del plantel y maestros para que realizaran la revisión de las mochilas según como lo tengan ellos establecido, nosotros estamos en calidad de supervisores, nada más", comentó el teniente.

Al ser cuestionado sobre los artículos que no serán permitidos, Adelaido Flores comentó que será cualquiera que se convierta en un tipo de arma y agregó que de ubicarse alguna de ellas tendrán que esperar la solicitud de la escuela para acudir hasta el lugar y realizar las acciones necesarias como corporación.

Asimismo informó que en años anteriores cuando se efectuaba este Operativo Mochila no encontraron algún patrón de portación de armas, por lo que no hay un antecedente fuerte de que los menores las porten, sin embargo, con el apoyo de los binomios registraron tres eventos en los que el canino detectó la presencia de estupefacientes, esto por haberse transportado en la mochila y no porque en este momento lo portara.

Respecto a los simulacros de cómo actuar ante una balacera, que anteriormente se llevaban a cabo en los planteles educativos, el teniente dijo que esto dejó resultados 'muy positivos' puesto que se creó en los menores una cultura, tanto de prevención como de protección, la cual quedó evidenciada cuando ocurrió el ataque armado al exterior del Territorio Santos Modelo, sin embargo, dijo que estos simulacros únicamente pueden efectuarse a solicitud de los directivos de cada escuela.

Finalmente agregó que el Operativo Mochila no se aplicará solo en este ciclo escolar o el próximo, ya que la finalidad es que sea una práctica permanente que se adoptade como una cultura de prevención.