J.Lo impacta con imágenes en redes

De nueva cuenta, Jennifer López ha acaparado los titulares.

En esta ocasión, porque ella misma ha confirmado en sus redes sociales que será imagen de Versace para su campaña de primavera verano 2020.

"Estoy muy emocionada de poder finalmente revelar que soy la cara de la campaña primavera-verano de Versace", escribió en su cuenta de Instagram junto a cuatro fotos en las que la artista luce radiante y sensual, como de costumbre.

En el post dio las gracias a Donatella Versace y a todo el equipo de la marca por su visión y colaboración.

Hace unas semanas, la cantante volvió a usar el vestido verde de Versace que le trajo buenos comentarios hace 20 años, y ahora, a sus 50 años demostró que se le sigue viendo igual o mejor.

Jennifer obtuvo su primer papel como protagonista en la película Selena, con el que se convirtió en la primera actriz latina en ganar un millón de dólares y además fue nominada al Globo de Oro como Mejor actriz.

También protagonizó la primera entrega de la serie cinematográfica Anaconda (1997).

Al año siguiente, con la película Out of Sight (1998), logró cobrar dos millones de dólares y además realizó una de las mejores actuaciones de su carrera.

En 1999 debutó como cantante con su sencillo If You Had My Love que fue número uno en Billboard Hot 100 y con su álbum On the 6 (1999), gozando de gran éxito en el mercado internacional.