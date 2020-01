Real Madrid gana la Supercopa de España

El Real Madrid venció ayer al Atlético de Madrid por penales para llevarse una renovada Supercopa de España que se celebró en Arabia.

El conjunto merengue se impuso 4-1 en la tanda, que se hizo necesaria después de que la final terminó 0-0 tras el tiempo extra.

Dani Carvajal, Rodrygo, Luka Modric y Sergio Ramos anotaron desde los 11 pasos para el Madrid.

Saúl Ñíguez falló su primer tiro penal y el portero del Madrid Thibaut Courtois bloqueó el segundo intento, de Thomas Partey. Kieran Trippier fue el único que convirtió para el Atlético.

"Los repasé en el banquillo", dijo Courtois cuando se le preguntó en la transmisión televisiva si había estudiado a los cobradores de penales del Atleti. "Lo de Saúl me sorprendió un poquito, pero lo de Thomas lo tenía claro: Fue un paradón, porque lo tiró duro y muy fuerte. Estoy muy feliz por acabar con la portería a cero y con buenas paradas".

9 FINALES ha ganado Zinedine Zidane con el Real Madrid; no ha perdido en partidos por el título.

El Madrid disputó los últimos cinco minutos del alargue con 10 hombres. Federico Valverde recibió la tarjeta roja tras una falta sobre Álvaro Morata quien se enfilaba solo frente a Courtois y se disponía a vencerlo.

"Le pedí disculpas a Álvaro, era el único que quedaba por el equipo, me tocaba hacer eso. No llegaba a otra cosa porque iba muy rápido", reconoció Valverde. "Estoy feliz por el título, pero me queda esa espina... porque no está bien".

Para el entrenador argentino del Atlético, Diego Simeone, no hay duda de que ésa fue la jugada clave del encuentro.

"El premio del MVP (jugador más valioso) del torneo a Valverde tiene algún punto en la expulsión, porque ganó el partido él en esa expulsión", dijo. "Fue la jugada más importante del partido, la de Valverde. Si esa jugada hubiera seguido, posiblemente era gol. Le dije: 'No te preocupes, cualquiera hubiera hecho lo mismo en tu lugar'. Él hizo lo que tenía que hacer. Veremos cuántas jornadas le dan".