Comenzará Sideapa a pagar deuda con CFE

A partir de este mes de enero y hasta el término de la Administración municipal, el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) de Gómez Palacio comenzará a pagar la deuda heredada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el compromiso de que la empresa productiva del estado mexicano no les corte el suministro de energía.

René Galindo Bustamente, director general del organismo de agua, dijo que la deuda heredada es de alrededor de 42 millones de pesos y que los abonos mensuales serán de un millón 700 mil pesos más el consumo actual que se acumule al mes, que va desde los 11 hasta los 15 millones de pesos.

El titular del Sideapa indicó que en un inicio la deuda "era impagable" y que se fue acumulando en la Administración municipal pasada pues se trataban de cerca de 100 millones de pesos.

Sin embargo, recordó que gracias a las gestiones de la presidenta municipal, Marina Vitela, se logró hacer un convenio con la CFE, precisamente con la intención de ajustar la deuda.

"Había un promedio impagable en deuda, una deuda que se fue acumulando por la Administración anterior y que gracias a la intervención de nuestra presidenta municipal, se ha logrado hacer un ajuste para que ya no se cobraran esos 100 millones de pesos después de un diálogo permanente que se tuvo", indicó.

Comentó también que "se les hizo ver que éramos corresponsables porque el hecho de que el Estado garantice el acceso al agua potable a la ciudadanía, no solo implica un organismo como Sideapa, implica todas las partes del Estado para que se pueda llevar a cabo el acceso al agua potable y una de esas partes es la energía eléctrica porque sin ella no podemos suministrar el servicio de agua".

Comentó que el Sideapa pagará la deuda durante los próximos meses de acuerdo a la capacidad de pago del organismo. Agregó que la intención es no dejar pendientes al término de la Administración municipal.

"La encomienda de nuestra presidenta municipal es no dejar deudas que no le competen a la Administración siguiente. Parte de las pláticas (con la CFE) fue también retirar la demanda que se tenía porque no tenía ningún sentido, no había un argumento válido y en lo que iba a terminar era perdiendo un juicio de amparo que llevó el Sideapa, lo único que se iba a lograr era acumular una deuda", expresó.

Desde el año pasado, el Ayuntamiento de Gómez Palacio trabajó en un convenio con la Comisión Federal de Electricidad por el adeudo inicial de 100 millones de pesos que enfrentaba el Sideapa, pues el organismo descentralizado se volvería inoperante si se requiriera el pago, señaló en esa ocasión la alcaldesa Marina Vitela. Dijo que se apoyaba en las gestiones de los diputados federales, con quienes además estaba trabajando una propuesta de mil millones de pesos para infraestructura hidráulica y un programa importante de pavimentación.

Gestiones