'Once upon a time in Hollywood', la mejor en los Critics Choice Awards

La película de Quentin Tarantino, "Once upon a time in Hollywood”, se coronó como la Mejor Película de 2019 en la vigésima quinta entrega de los Critics Choice Awards.

Durante la misma ceremonia, la cinta fue reconocida con los premios a Mejor Guión Original para Tarantino; Mejor Diseño de Producción para Barbara Ling y Nancy Haigh; y Mejor Actor de Reparto para Brad Pitt. En la pasada entrega de los Globos de Oro, la cinta se llevó las mismas distinciones, excepto la de Diseño de Producción, con lo cual se perfila para las nominaciones al Oscar. Fue en la edición de 1995 que Quentin Tarantino ganó los Premios de la Academia a Mejor Director y Guión Original por "Pulp Fiction", mientras que en 2013 se lo llevó a Mejor Guión Original por “Django Unchained".