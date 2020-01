Coinciden en aplicar Operativo Mochila

Ante el suceso ocurrido este viernes donde un menor de 11 años ingresó con dos armas a su colegio, asesinó a su maestra, hirió a seis personas y luego terminó con su vida, se habla de poder generar el Operativo Mochila en los planteles educativos de la región.

Ante ello, el Siglo de Torreón entrevistó a padres de familia, quienes brindaron su opinión sobre llevar a cabo este operativo. Varios de ellos coincidieron en que debe hacerse, pero también manifestaron que la primera revisión debe darse desde casa.

Mónica Arreguín, madre de un pequeño en edad escolar de primaria, consideró que todo viene desde casa. "¿De qué sirve que revisen mochilas si las emociones de los hijos están alteradas? Pienso que no sirve que revisen mochilas si el que quiera hacer algo, de todos modos lo va hacer. Pienso que es mejor revisar el comportamiento de los hijos si están agresivos, enojados, rebeldes, entre otras emociones...Hablar con ellos para saber qué los está poniendo de ese modo y buscar terapias alternativas al ver conductas diferentes en los hijos", indicó.

Por su parte, la señora Goretti Zamarripa, madre de un menor en edad preescolar, señaló que como padre de familia se tiene la obligación de revisar mochilas. "Se debe revisar la mochila, el celular a quienes se les da uno y cosas de nuestros hijos. Como dicen: 'la educación se empieza en casa'. Entonces nosotros, como padres tenemos que estar alertas a cada situación que presenten nuestros hijos. La escuela es un complemento, ahí se les instruye en la formación académica, pero lo emocional y la conducta es desde casa", manifestó.

Otra de las entrevistadas, Fernanda González, indicó que la escuela da la educación formal y cívica y es el lugar donde los estudiantes pasan la mayor parte de su día, por lo que indicó que se debe revisar qué traen los alumnos en su mochila y sobre todo la seguridad de todos.

"Yo digo que está bien lo de revisar mochilas en ambas partes padres y escuela...Y siempre tener un psicólogo terapeuta familiar en la escuela para atender a niños y jóvenes con problemas o hacer ejercicios de terapia para identificar que pudieran traer problemas o situaciones que les hagan sentir mal a los niños o jóvenes", comentó.

Asimismo, dentro del tema del acontecimiento violento vivido en el plantel educativo, Claudia Susana Nevárez de Ramos, representante de Red de Apoyo a la Familia, señaló que este hecho no debe pasar como cualquier acto de violencia, donde se provoca una sacudida espiritual, que no pasa de un escalofrío.

"Lo ocurrido este día nos obliga a todos, sociedad y Gobierno, a reflexionar y a actuar en consecuencia. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones, la familia ha sido no solo abandonada por las autoridades, por falta de políticas públicas que lleven a la restauración del tejido social, cuya composición primera es esta célula fundamental, tal como lo expresan los tratados internacionales". declaró.

Comentó que la familia es atacada inventando falsos derechos como el de "libre desarrollo de la personalidad". Señaló que el término es impreciso y que implica, tanto la permisión del uso de la marihuana "recreativa", como el "empoderamiento" de niños y jóvenes para tomar decisiones para las cuales no cuentan con el desarrollo y madurez suficientes, quitando de facto la patria potestad. "Si queremos un México en paz, debemos procurar familias armoniosas, no perfectas…Sí podemos lograr que nuestras familias se fortalezcan, que sus miembros, no solo conozcan, sino que vivan y practiquen los valores hasta alcanzar la virtud. Solo haciendo de la familia el centro de la vida pública, mediante las políticas que el gobierno genere, podremos paulatinamente mejorar como sociedad", finalizó.