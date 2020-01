Especialista llama a padres a validar emociones de sus hijos

Todos los niños necesitan un hogar que sea seguro y que les brinde amor. Los niños que han sufrido un trauma grave pueden necesitarlo aún más.

A decir del psicólogo clínico, César Raúl Pantoja Rivas, las experiencias dolorosas a una temprana edad pueden hacer que los niños vean las cosas y reaccionen de diferentes maneras.

"Hay que tener en cuenta que los niños entienden su entorno de manera diferente a los mayores y que lo más importante es que los adultos que acompañan a los niños en su desarrollo sepan validar las emociones de los niños aunque estas no parezcan lógicas, porque sí son reales. Es cierto que muchas veces los niños no saben expresar lo que les ocurre, no saben cómo pedir ayuda. Por tanto, es conveniente estar pendiente y facilitar, en la medida de lo posible, que el entorno sea lo más cómodo para el niño y que pueda expresarse", indicó el psicólogo.

Asimismo, manifestó que el contener es sostener y acompañar las emociones manifestadas por quien es afectado al momento de un suceso adverso e impactante, en este caso los menores. Estos gestos, dijo, pueden ser desde un abrazo para contener una fuerte emoción, respirar profundamente (inhalando y exhalando) hasta normalizar la tensión o hasta unas simples palabras que indiquen relajación, cambiar la conducta y lograr un contacto auditivo, visual y físico.

De igual forma, Pantoja Rivas consideró que el niño tiene que conocer las seis emociones elementales que existen como lo son: alegría, ira, tristeza, miedo, sorpresa y asco.

Señaló que todas las emociones nos ayudan a poder enfrentar y reconocernos en situaciones que nos ocurren en el vivir diario. "Por ejemplo, actividades dentro y fuera de casa, con los compañeros o amigos, con la familia, con alguna actividad extracurricular, viajes, paseos, castigos, accidentes, enfermedad, pérdidas, entre otras. Todas son de vital importancia y cumplen una función, por lo que es necesario comprender que no hay que intentar evitar las emociones que no nos gusten, por el contrario, hay que aceptarlas. Aquí la clave está en cómo se gesta y se reacciona ante lo agradable o lo desagradable de manera que nos abrumen e impidan vivir con normalidad o estar sobrecargado emocionalmente", describió.

Finalmente, el especialista indicó que es importante que los padres de familia o tutores, sean constantes, predecibles, afectuosos y pacientes, ante el hecho de salida de emociones por parte de sus hijos, después de vivir un acto de trauma.

"Enseñe a su niño que puede confiar en los demás para que permanezcan con él y lo ayuden. Pida ayuda cuando esté preocupado, tenga preguntas o dificultades. Hay terapias de eficacia comprobada para ayudar a los niños y a los padres a adaptarse a los efectos del trauma. Los papás no tienen que enfrentarse a esto solos, pueden acercarse a los especialistas en la salud mental y desarrollo de emociones", concluyó.