Exige Ucrania justicia ante 'error'

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, espera de Irán un "pleno reconocimiento de culpabilidad" por haber derribado el avión.

"La mañana ha traído la verdad. Ucrania insiste en un pleno reconocimiento de la culpabilidad. Esperamos de Irán que lleve a los responsables ante la Justicia, devuelva los cuerpos, pague una indemnización y publique una disculpa oficial. La investigación tiene que ser completa, abierta y debe continuar sin retrasos o obstáculos", señaló en un mensaje de su cuenta de Twitter.

Zelenski respondió así al reconocimiento por parte de las Fuerzas Armadas de Irán este sábado de que derribaron el Boeing 737 "involuntariamente y por un error humano", después de dos jornadas de negación de esta hipótesis, planteada por varios países.

Kiev, aunque no ha descartado ninguna posibilidad, tampoco un atentado o el impacto de un misil, prefirió mantener la cautela hasta ahora y había pedido no especular sobre la causa de la catástrofe, en la que fallecieron 82 iraníes, 63 canadienses, once ucranianos (dos pasajeros y nueve tripulantes), diez suecos, cuatro afganos, tres alemanes y tres británicos.

Los presidentes de Ucrania y de Francia, Vladímir Zelenski y Emmanuel Macron, acordaron que expertos franceses descifren las cajas negras.

El mandatario francés prometió además a su homólogo ucraniano que contribuirá a una "investigación completa" de la catástrofe.

Macron informó a Zelenski de que Francia ya ha iniciado un procedimiento formal ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para iniciar una investigación internacional.

El presidente de Ucrania, agradeció a Francia su "disposición a ayudar" a Kiev en la investigación.