El lagunero que brilló en el mundo

No nació en Torreón, sin embargo, la Comarca Lagunera lo adoptó y lo hizo uno de sus hijos predilectos.

Sin duda, el actor Ricardo Montalbán dejó huella no solo en la región, sino en el Séptimo Arte gracias a su talento, el cual lo llevó a figuras en grandes producciones nacionales y por supuesto internacionales.

El próximo 14 de enero se cumplirán 11 años de su partida. El actor murió en esa fecha, pero de 2009. Fue su amigo y publicista, David Brokaw, quien confirmó su deceso poniendo de luto al pueblo lagunero.

"Lo que ustedes vieron en la (gran) pantalla y en la televisión y en los programas de tertulia, este individuo cortés, modesto, digno, es exactamente quien era él", mencionaba David en un comunicado.

Ricardo nació en la Ciudad de México el 25 de noviembre de 1920. Posteriormente, se trasladó con su familia a radicar en Torreón y realizó sus estudios en la Escuela Comercial Treviño.

Volvió a La Laguna en 1988 cuando su generación de dicha institución educativa cumplió 50 años de haberse graduado y como miembro distinguido se le rindieron varios homenajes ante sus compañeros, amigos y familiares.

El miércoles 21 de enero, a unos días de haber fallecido, en la Escuela Comercial Treviño se le hizo un homenaje en el que alumnos, profesores, directivos y tres grandes compañeros del actor: Mario Enrique Vázquez Ávila, Víctor Castro Castro y Max Rivera II lo recordaron de una manera muy emotiva.

Ricardo Montalbán fue un gran guerrero de la vida que siempre luchó por lograr sus objetivos. Nunca conoció la palabra egoísmo ya que ayudar al prójimo, y más si se trataba de descendencia latina, era algo habitual en él. Durante su paso por este mundo se hizo de una buena cantidad de amigos norteamericanos, sudamericanos, centroamericanos, de la Ciudad de México y por supuesto de su entrañable Comarca Lagunera.

Montalbán tuvo como padres a los inmigrantes españoles Genaro Montalbán y Ricarda Merino. Se casó en 1944 con la actriz Georgina Young, con quien tuvo cuatro hijos: Mark, Víctor, Laura y Anita.

Comenzó su carrera en México en la década de 1940 y tiempo después logró un gran reconocimiento en Estados Unidos.

Montalbán ya era un astro del cine mexicano cuando MGM lo convocó a Hollywood en 1946. Fue seleccionado para protagonizar Fiesta con Esther Williams, y también actuó con la belleza de la natación en On an Island With You y Neptune's Daughter.

Sin embargo, el papel que lo catapultó fue el del misterioso señor Roarke, siempre de blanco, quien presidía un centro turístico en una isla donde los visitantes podían alcanzar sus sueños de toda la vida, por lo general a expensas de una difícil lección.

Tras una ceremonia de recepción, saludaba a cada huésped: "Soy el señor Roarke, su anfitrión."Bienvenido a la isla de la fantasía". El programa se transmitió entre 1978 y 1984 y justo se llamaba La isla de la fantasía.

Años después, realizó papeles de villano en dos exitosas películas de los años 80: Star Trek: The Wrath of Khan y la grotesca The Naked Gun: From the Files of Police Squad.

Entre sus papeles en cine y televisión, Montalbán se mantuvo activo en el teatro. En 1957 protagonizó el musical de Broadway Jamaica junto a Lena Horne, obteniendo una nominación al premio Tony como mejor actor.