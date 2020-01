Dan el último adiós a maestra víctima de tragedia en colegio

Alumnos y exalumnos de la maestra María Assaf Medina acudieron este sábado por la mañana con flores para dar el pésame a los familiares. La docente fue asesinada de manos de un estudiante la mañana del viernes en el Colegio Cervantes.

Un gran número de arreglos florales llegaban a la funeraria Serna de Gómez Palacio, lugar en donde será velada hasta la mañana de este domingo para posteriormente ofrecer una misa para familiares y amigos.

Los jóvenes que alguna vez recibieron la ayuda de la maestra Assaf acudieron por la mañana a la funeraria junto con padres o amigos para darle el último adiós a quien cuidó de ellos desde pequeños en un colegio de Gómez Palacio.

Muchos de los padres de familia que quisieron dar algún comentario expresaron solo comentarios positivos de la maestra de sus hijos, diciendo que era muy buena, muy dedicada a sus alumnos. Los jóvenes también indicaron que era una persona muy dedicada y que brindaba apoyo a quien lo pedía.

Algunos exalumnos relataron que hace 12 años fue su maestra y que mostró su gran valor como persona y como docente en el último momento, al tratar de evitar que más niños fueran acribillados.

Algunos de ellos aseguraron que son muchas cosas que se manejan en las redes sociales que no son ciertas y que no tienen fundamento por no conocerla.

Mayela Márquez es una madre de familia que acudió a dar el pésame a familiares de la docente. "Son demasiados buenos recuerdos que tengo de ella", declaró.

Dijo que ella siempre fue muy buena persona y excelente maestra, siempre dando lo mejor de ella.

Mencionó que sus hijos le tomaron mucho cariño y solo buenos comentarios. Ellos supieron de su muerte por las redes sociales, por lo que están muy tristes sus compañeros. "La maestra hasta el último momento dio la vida para salvar a sus alumnos".

Después, Déborah Reséndiz, exalumna de la maestra, llegó a la funeraria con un ramo de rosas blancas. Compartió que ella es originaria del estado de Hidalgo y llegó desde pequeña a la ciudad, sin sus papás, por lo que vivió con sus abuelos. "Ella me apoyó cuando cursé mis estudios de primaria y secundaria en el colegio Green Hills".

Dijo que un buen recuerdo que tienen de ella es cuando los recibía en su casa, abriendo las puertas de su hogar y recibiéndolas con mucho amor, apoyando siempre a todos sus niños.

Aseguró que la maestra siempre se enfocaba en apoyar a cualquier niño que lo necesitara y se convirtió en una heroína. "Si ella no estuviera en el lugar perfecto creo que la tragedia hubiera sido más grande", declaró.

Las personas iban y venían en la funeraria cerca de la una de la tarde, hora en la que aún no se confirmaba oficialmente la fecha de la misa y en donde se depositarían sus restos. Se habló que la misa podría oficiarse en la capilla de la funeraria a las 10 de la mañana y que sería enterrada en el panteón Jardines Eternos de esta ciudad.

"Para mí, la maestra (María Assaf) es una heroína", comentó José Andrés, un joven estudiante que citó que hace 12 años le dio clases de inglés en un colegio en Gómez Palacio.

Antes de entrar a la funeraria en donde los restos de la maestra están siendo velados, él expresó claramente que "era una muy buena maestra" y dijo que no comprende por qué en redes sociales se asegura que ella les hacía bullying a los alumnos, situación que rechazó tajantemente.

Comentó que para él la maestra María Assaf es una heroína. Dijo que su intervención evitó que más estudiantes fueran atacados por el alumno que la acribilló el viernes por la mañana en el Colegio Cervantes. "Yo creo que sí, que ella es una heroína al salvar la vida de más niños que estaban en el colegio".

Comentó que el solo hecho de que ella haya tratado de dialogar con el estudiante que traía dos armas para que las dejara y no dañara a nadie más, habla del gran valor que ella siempre tuvo.

Sobre un recuerdo en particular que tiene de ella cuando fue su alumno, aseguró que ella siempre estaba muy dispuesta para ayudar a los alumnos, sobre todo a mejorar el dominio del idioma inglés.

Citó que ella laboró en el colegio Green Hills durante 18 años, por lo que él cursó sus estudios de kínder hasta secundaria en dicha institución privada.

Pidió a los laguneros que no culpen a un videojuego por dichas acciones de violencia que se registraron la mañana del viernes en el Colegio Cervantes. Explicó que el estudiante que asesinó a la maestra de inglés e hirió a otras seis personas, estaba disfrazado como uno de las personas de la masacre de la escuela secundaria de Columbine, la cual se registró el 20 de abril de 1999 en Columbine, Estados Unidos, en un área no incorporada del condado de Jefferson, por lo que comentó que es complicado que un videojuego provoque esas cosas.