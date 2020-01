Vive un día inolvidable

María Isabel Esquivel Muñoz celebró sus XV el 20 de diciembre en una bella ceremonia en la que estuvo acompañada de sus padres, Luis Enrique Esquivel Espino y Margarita Muñoz Cruz.

La quinceañera lució un hermoso vestido en tonos blancos con encajes floreados color melón, así como un bello ramo con rosas naturales en tonos blancos. Posteriormente se ofreció una recepción en el Salón One Day el cual lució decorado con flores naturales.

A la celebración se dieron cita familiares y amigos para disfrutar el día tan especial para Isabel. El momento más especial de la noche fue cuando la festejada se dispuso a bailar el tradicional vals con su papá, el tema fue Ya no crezcas más y Vals de las mariposas, también bailó un vals especial con los chambelanes de la academia LMAC el tema fue, I will always love you.

Los asistentes degustaron un delicioso platillo, como entrada, queso crema con uvas azucaradas, para seguir con unplatillo de pastel de carne, con pasta fría y puré de papa.

Algunos de los asistentes vinieron de la ciudad de Durango como lo fue la familia Alvarado Santos, entre otros.

La fiesta de quince se prolongó hasta entrada la madrugada.