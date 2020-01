Termina paciencia para vecinos ruidosos; aplicarán multas

Se acabó la paciencia para los vecinos ruidosos, así lo confirmó el titular de la Comisión de Seguridad Pública en el cabildo de Torreón, Eduardo González Madero, quien adelantó que será durante esta semana cuando puedan comenzar a aplicar sanciones en contra de quienes causen escándalos con música en sectores habitacionales.

El regidor dijo que el tema fue analizado con detalle durante la última reunión de la propia comisión, en la que autoridades de seguridad y de vigilancia informaron sobre la necesidad de precisamente aplicar sanciones ejemplares.

"Ya se acabó (la paciencia), le dimos a todas las personas reincidentes todo el año pasado para que pudieran corregir su comportamiento, el Municipio de Torreón ha sido muy claro en el tema de primero avisarles, de pedirles que mantengan su volumen bajo... pero esto tiene que terminar. Nos damos cuenta que no terminan por entender que se trata de respetar a los demás, ahora ya vienen las sanciones económicas, esperemos sirvan de ejemplo", declaró.

El edil señaló que las últimas semanas de 2019 se tuvieron promedios entre 200 y 300 reportes diarios de vecinos ruidosos en la ciudad, en los cuales se detallaban viviendas con música alta, incluso a plena luz del día.

De todos los casos atendidos el año pasado se realizó una relación para ubicar a quiénes eran reincidentes, mismos que podrían ser los primeros sujetos de sanción.

Se considera en esos casos la aplicación de una multa de 20 a mil UMA, es decir, de más de 1,600 pesos hasta los 84 mil 490 pesos, además de que se pide los afectados a que interpongan la denuncia formal ante el Tribunal de Justicia Municipal.

"No creo que esto vaya a ser tomado a mal por los ciudadanos, al contrario, a todos nos ha pasado que en nuestras colonias hay personas que no se comportan, que no tienen respeto por los demás, tan no es un tema recaudatorio que todo el año pasado se les estuvo dando únicamente una amonestación verbal...Vamos a concretar por fin ya una sanción, luego si siguen afectando a los vecinos pues va subiendo, todo está contemplado ya en el programa de la brigada antirruido", dijo González.

Sanciones