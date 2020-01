Adiós a la maestra María Assaff en Gómez Palacio

DAN úLTIMO

Ex alumnos y alumnos de la maestra María Assaff Medina acudieron ayer con un ramo de flores o bien, con una rosa blanca a la funeraria para dar el pésame a los familiares.

Ella fue asesinada por un estudiante la mañana del pasado viernes en el Colegio Cervantes de la ciudad de Torreón.

Un gran número de arreglos florales llegaba a la funeraria Serna de Gómez Palacio, lugar donde será velada hasta este domingo, para posteriormente ofrecer una misa para familiares y amigos.

Jóvenes que alguna vez recibieron la ayuda de la maestra Assaff acudieron por la mañana a la funeraria junto con sus padres o amigos para darle el último adiós a quien cuido de ellos desde pequeños en un colegio de la ciudad de Gómez Palacio.

Con profunda tristeza, los padres de familia solo tenían comentarios positivos para Assaf Medina, "era una muy buena maestra, muy dedicada a sus alumnos".

Los jóvenes también indicaron que la maestra era una persona muy dedicada y que brindaba apoyo a quien lo pedía.

Algunos ex alumnos dijeron que hace 12 años fue su maestra y que mostró su gran valor como persona y como docente en el último momento, al tratar de evitar que más niños fueran acribillados.

Aseguraron algunos de ellos que son muchas cosas las que se manejan en las redes sociales que no son ciertas y que no tienen fundamento por no conocerla.

Mayela Márquez es una madre de familia que acudió a dar el pésame a familiares de la docente y dijo que: "son demasiados buenos recuerdos que tengo de ella".

Dijo que siempre fue muy buena persona y excelente maestra, siempre dando lo mejor para los demás estudiantes de la escuela.

Alumnos y ex alumnos se dieron cita en la funeraria para darle el útimo adiós a las maestra María Assaff.

