Futbolista mexicano anticipa su llegada al futbol europeo en Tinder

No es raro que los futbolistas celebren sus éxitos en redes sociales, como Twitter, Instagram o Facebook, nada mal para estar en constante interacción con sus seguidores y amigos. Pero, ¿en Tinder?

Sucedió con un jugador mexicano, quien usó la famosa red social de citas amorosas, para anunciar que tenía nuevo equipo.

Jesús Pérez, mediocampista de 22 años de edad, adelantó en Tinder que fue fichado por el club irlandés Dundalk.

"Primera vez en Europa, jugador del Dundalk FC", expresó el futbolista y quien fuera capitán del UIC de Illinois, según la cuenta de Twitter Out of context League of Ireland, que compartió la publicación.

Welcome to Dundalk pic.twitter.com/ykXJEaBx2R — Out Of Context League Of Ireland (@OutOfContextLOI) January 7, 2020

De esta manera, "el Chino" mostró su entusiasmo por comenzar una aventura en el Viejo Continente con el futbol y, posiblemente, con alguna aficionada.