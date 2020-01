Rage Against The Machine podría tocar en el festival Boston Calling

Tras anunciar el año pasado su retorno a los escenarios, Rage Against The Machine (RATM) podría encabezar el festival Boston Calling, que ya confirmó la participación de Foo Fighters y Red Hot Chili Peppers.

Según reporta el portal Consequence of Sound, el festival que se celebra desde 2013 en la Universidad de Harvard, incluiría en su cartel a Zack de la Rocha, Tom Morello, Brad Wilk y Tim Commerford, que retoman los instrumentos tras ocho años de ausencia musical, y varios proyectos en solista.

RATM ya es headliner en Coachella, además de que hará una gira por la zona fronteriza de México y Estados Unidos en abril, por ello, augura la publicación especializada, los autores de Evil Empire podrían aparecerse en Harvard, sitio donde el guitarrista Tom Morello estudió, y sobre el cual que expresó su interés por tocar ahí.

Al corte, se espera que el cartel completo de Boston Calling se revele en semanas próximas, pues será del 22 al 24 de mayo; por su escenario han desfilado grandes de la música como Tool, The Killers, Eminem, Tame Impala y Queens Of The Stone Age.