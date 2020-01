Revive el triunfo de San Francisco ante Minnesota

Esta tarde los Vikingos de Minnesota y los Cuarenta y nueve de San Francisco buscarán su pase a la final de la Conferencia Nacional de la NFL.

El duelo se disputa en el Levi's Stadium, casa del cuadro de San Francisco, donde los Vikingos intentarán dar de nuevo una sorpresa dentro de los playoffs del futbol americano.

AL MOMENTO

Jimmy Garappolo se hinca dando fin a este duelo, obteniendo su pase a la final de la Conferencia Americana.Nick Bosa vuelve a capturar a Kirk Cousins, evitando así el avance de los VikingosMatt Breida pierde el ovoide a pesar de que estuvo cerca de hacer down. La posesión fue arrebatada por Anthony Barr.Diggs estuvo cerca de interceptar el envío de Cousins, acercando cada vez más a San Francisco a la final de la Conferencia Nacional.Cousins ha logrado conectar sus últimos pases, haciendo avanzar a su linea ofensiva buscando acortar la ventaja que mantiene los 49ers.En un ataque por tierra los Vikingos vuelven a ser capturados por defensivos de San Francisco y tendrán que regresar el ovoide con un despeje.Dalvin Cook gana seis yardas en un avance terrestre logrando mover las cadenas a favor de los VikingosLuego de una serie ofensiva de los 49ers sin éxito, tendrán que despejar el ovoide para para que lo vuelva a tener Minnesota.Kirk Cousins es capturado por Nick Bosa perdiendo 7 yardas en la jugada. San Francisco vuelve a detener la serie ofensiva de los Vikingos.Garappolo lanza un pase a Kittle pero la defensa de Minnesota lo detiene en la linea de golpeoLos Vikings logran frenar la carrera de San Francisco por primera vez y hacen retroceder a Raheem Mostert.Kirk Cousins no ha podido hacer reaccionar a su equipo y tendrá que despejar el ovoideEn la serie ofensiva de los Vikingos luego de la anotación de los 49ers, solo lograron avanzar una yarda.Tevin Coleman acarrea el ovoide un par de yardas convirtiendo así un nuevoy aventajando a San Francisco 10-24 en el marcadorSan Francisco inicia una nueva serie ofensiva con un acarreo de Tevin Coleman que le da cutro yardas.Cousins equivoca su entrega de balón a Richard Sherman.Los Vikingos regresan la patada 33 yardas a cargo de Ameer Abdullah.Robbie Gould anota un gol de campo de 35 yardas para ampliar la ventaja de San Francisco 10-17 ante Minnesota.Garappolo evita la captura luego de no poder encontrar algún receptor libre para mandar el ovoide, lanza su pase a manos de nadie.Coleman avanza doce yardas a favor deen acarreos consecutivo, manteniendo la serie ofensiva de los

Raheem Mostert avanza cuatro yardas por tierra.Dan Bailey hace válida el gol de campo acercando a los10-14 anteCouisins es capturado debido a una falla en la bolsa de protección, teniendo que jugarse los puntos en con un gol de campo.Kirk no logra encontrar receptor, perdiendo una yarda en la jugada ofensiva.Cousins lanza pase a Adam Thiele, logrando avanzar para el primer down deGarappolo es interceptado por Eric Kendriks, cambiando la posesión del ovoide a favor deEl cuadro depone en marcha la ofensiva pero no sin grandes resultados.La defensa de losno han dejado avanzar a losy son detenidos por tercera ocasión sin mover las cadenas a su favor.Coleman le da de nueva cuenta la ventaja acon unperpetrado por tierra, dejando el marcador 7-14 a su favor.Tevin Coleman ve un hueco en la linea defensiva de, avanzando por ahí y colocando en zona roja aSamuels avanza luego de una jugada reversible por el costado izquierdo logrando avanzar seis yardas.Garappolo lanza el ovoide a Deebo Samuels, moviendo la marca del primero y deiz para losRaheem Mostert sigue arrasando por tierra, consiguiendo tres yardas más paraMinnesota no logra avanzar en su serie ofensiva, teniendo que mandar a Britton Colquitt para que despeje el ovoideArik Armstead captura a Cousins, haciendo retroceder cinco yardas a losJimmy Garappolo lanza el ovoide por un lateral pero no logra encontrar receptor. Lostendrán que despejar.Daniel Hunter retrocede nueve yardas a Jimmy Garappolo tras la captura efectuadaLoslogran desviar el pase que pretendía para un avance, pero el balón queda en las manos de Kendrick Bourne, manteniedo viva la ofensiva de losDe nueva cuenta Mostert acarrea el ovoide y consigue el down y otras tres oportunidades para avanzar aMostert consigue el primero y diez con un avance terrestre, regalándole tres nuevas oportunidades de avanzar a losRaheem Mostert consigue avanzar seis yardas aguantando los golpes de los linieros defensivos.Cousins lanza por la izquierda el ovoide, donde Stefon Diggs corría, el receptor se deshizo de la marca de Ahkello Weatherspoon escapando 41 yardas y anotando elque le da el empate a losluego de la patada válida 7-7 en el marcador.Kirk entrega el ovoide a Dalvin Cook buscando ganar más yardas, pero la defensa de San Francisco lo limita solo a tres.Cousins busca a Adam Thielen, encontrándolo y moviendo la marca del primero y diez luego de su recepción.

Kirk Cousins se escapa y consigue mover la línea de golpeo cinco yardas para Minnesota.Garappolo encuentra a Kendrick Bourne para el primerdel juego, además de hacer válida la patada para poner el marcador 7-0 a favor deJimmy busca a George Kittle, encontrándolo y poniendo el ovoide en la yarda cuatro de los Vikingos de MinnesotaPor el centro de la linea defensiva, Tevin Coleman corre tres yardas más.Garappolo encuentra a Emmanuel Sanders para volver a mover las cadenas que marcan el primer down.Jimmy Garappolo da pase corto al centro del campo a Deebo Samuel, logrando sumar yardas dentro del encuentro.Matt Breida encabeza la primera jugada ofensiva de los 49's , avanzando dos yardas.La defensiva de los 49's detienen a la ofensiva morada, obligándolos a despejar luego de tres jugadas en las que no lograron realizar el down.Mike Zimmer da pase a Dalvin Cook sumando un par de yardas para la ofensiva de los Vikingos.Inicia el duelo entre los Vikingos de Minessota y los 49's de San Francisco. El cuadro de Minneapolis recibe el ovoide en la patada de despeje.