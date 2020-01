Se autoriza Cabildo un millón de pesos extra

Los integrantes del Cabildo de Matamoros se autorizaron para este año un millón de pesos más en comparación con el año 2019 en el rubro del llamado Fondo Revolvente, lo que se conoce en otros municipios de La Laguna como Gastos de Gestoría, que es un recurso destinado para ayudas sociales. Para este fondo se ejercieron el año pasado 3 millones 200 mil pesos, mientras que para este año se presupuestaron 4 millones 286 mil pesos. Estos apoyos también fueron autorizados para la Tesorería, Secretaría del Ayuntamiento y el DIF Municipal.

Durante la sesión, los regidores insistieron en que no es dinero para ellos, sino para los ciudadanos y que comprueban dicho gasto mediante la documentación que entrega la ciudadanía.

No obstante, al menos en la sesión de Cabildo de ayer no se mostraron los lineamientos o la manera en la que cada uno de los ediles debe justificar este dinero puesto que la falta de controles en estos egresos pudiera dar lugar a especulaciones respecto a sí todos los regidores cumplen o no con dicha encomienda o si algunos lo usan como un adicional a su sueldo.

Así, con 13 votos a favor y una abstención, se aprobó la propuesta del incremento realizada por la regidora Margarita Medina Ibarra y secundada por al al menos otros cuatro regidores, misma que no fue analizada en Comisión, sino que fue aprobada de inmediato puesto que ya se encontraba en la misma sesión, donde estuvo presente el tesorero municipal Gerardo Marentes Zamarripa, para aclarar cualquier duda que pudiera surgir. Sin embargo, no hubo ninguna.

Así, los montos autorizados quedaron de la siguiente manera: el presidente municipal recibirá 30 mil pesos de forma quincenal; el IF 20 mil de manera mensual; síndicos y regidores 15 mil pesos de manera mensual y el tesorero y el secretario 15 mil pesos cada uno de manera mensual.

Además se autorizaron dos apoyos mensuales para todos ellos por la cantidad de 1,950 pesos para gastos funerarios para los ciudadanos que lo requieran, además de vales para ocho comidas para la semana entre la ciudadanía que igualmente lo requiera.

Estos apoyos serán entregados en la primera quincena de enero.

El tesorero municipal, Gerardo Marentes Zamarripa, dijo que se este recurso cuenta con lineamientos para ser comprobado ante Tesorería y ante la Auditoría Estatal.

Dichos apoyos se pagan con los recursos propios de la Presidencia, es decir, los que provienen del pago de impuestos de la ciudadanía.

"El ciudadano tiene que presentar sus documentos personales y comprobantes de gastos y eso es lo que reúnen los integrantes del Cabildo, claro que un gasto que está debajo de 1,950 no requiere factura mientras que el gasto que se le puede dar a un ciudadano es de hasta 500 pesos por ciudadano. No hemos recibido quejas de que los regidores no estén dando este recurso", dijo el tesorero. Marentes Zamarripa también aseguró que a ninguna de las autoridades que recibe este recurso se le volverá a entregar el Fondo Revolvente al siguiente mes si es que no comprueba su aplicación.

La regidora Margarita Medina, dijo al momento de poner a consideración del Cabildo la propuesta de recibir 15 y no 10 mil pesos que en el caso de regidores, síndicos, tesorero y secretario del ayuntamiento que recibir mas dinero era necesario "porque sabemos de antemano que hay mucha demanda, y este dinero es para ayudas sociales y todos los presentes lo comprobamos".