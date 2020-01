Selena se libera en su disco Rare

Selena Gomez anunció que su nueva producción discográfica Rare, ya se encuentra disponible, tras casi cinco años de espera, luego de su segundo álbum Revival, además de estrenar su nuevo video musical del mismo nombre.

"YA ESTÁ AQUÍ. Mi álbum está oficialmente disponible en el universo... gracias a las almas que trabajaron conmigo en esto. Ahora es suyo. Espero que les guste", escribió la celebridad de 27 años en sus redes sociales. No conforme, Selena emocionó a sus fans con el lanzamiento del nuevo videoclip Rare.

"El video de Rare ya está disponible", escribió.

La cantante ya había dado muestra de su nuevo material, tras haber destapado dos de sus sencillos durante 2019, Look At Her Now y Lose You To Love Me, tema que habría sido dedicado a su exnovio el cantante Justin Bieber.

El álbum es un paseo por el proceso personal que Gómez vivió en los cinco años en los que sus ofertas musicales fueron principalmente colaboraciones como Taki Taki (2018) y Wolves (2017) con Marshmello, es una propuesta artística sorprendente y muy coherente en una era en la que la industria discográfica se maneja a punta de sencillos. La canción más dramática es la balada Lose You To Love Me, que desde que salió al mercado en octubre pasado se colocó en el primer lugar de las canciones más populares de Estados Unidos y entre las 10 más escuchadas en el resto del mundo occidental, incluyendo Latinoamérica.

El resto de los temas de Rare se mantienen en el amor y desamor, incluyendo los propios. Gómez los canta con ritmos más animados, que transmiten desde la rabia de la desilusión, la energía destructora que puede impulsar una transformación, hasta el desenfreno de la liberación. Todos, eso sí, funcionan bien en una pista de baile.

Aunque el texto de las canciones no se puede llamar poesía musical, Gómez deja claro en Rare cómo ha quedado después de haber pasado por una serie de traumas importantes como sus crisis de ansiedad y los efectos de la enfermedad autoinmune de Lupus que le obligaron a someterse a un trasplante de riñón.