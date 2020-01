Aplicarán operativos de Seguridad en escuelas

El Mando Especial de La Laguna informó durante el viernes que encabezará la aplicación de diversos operativos de seguridad en escuelas de Torreón, esto luego de la tragedia que se registró por la mañana en el Colegio Cervantes, en el que un alumno de sexto de primaria se quitó la vida, no sin antes asesinar a una maestra y lesionar a balazos a seis personas más, en su mayoría estudiantes de diversas edades.

En rueda de prensa realizada por la tarde del mismo viernes, el titular del organismo de seguridad regional, Enrique Hernández Cisneros, afirmó que será el propio Mando Especial el que busque agrupar a las autoridades municipales, escolares, padres de familia y otros organismos civiles, para que se lleve a cabo un frente común, en el cual se buscará la unidad social y en favor de las familias en general.

"La coordinación del Mando Especial y las autoridades competentes lamentan profundamente lo acontecido esta mañana en las instalaciones de un colegio particular... Se pusieron en marcha todos los protocolos de actuación de parte de los tres órdenes de Gobierno, estableciendo líneas de actuación".

Hernández Cisneros señaló que se trata de un momento en el que se debe hacer un frente común, sociedad y Gobierno, para atender de manera preventiva a la comunidad estudiantil de los niveles básico y medio superior.

Ante ello señalaron que habrá un fortalecimiento de programas como: Escuela Sana y Segura, Escuela de Padres, Canje de Armas y todos los talleres involucrados en el tema.

El mando militar además informó que buscarán iniciar una campaña de concienciación sobre la supervisión del acceso a las redes sociales y videojuegos en menores de edad.

"Al interior de las instituciones académicas debemos establecer sesiones de reflexión, con un programa orientado a los padres de familia", señaló Hernández.

Sobre la tragedia también profundizó el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, quien afirmó que la muerte del menor de sexto de primaria y una maestra, en el Colegio Cervantes, refleja el fracaso de la sociedad en el proceso de infundir valores a las nuevas generaciones.

"Creo que los valores que se generan, su fortalecimiento a partir del núcleo familiar, no están funcionando, creo que todos tenemos un compromiso, tanto las autoridades como la sociedad en general, para fortalecer estos valores, o sea, no hay acercamiento de los padres hacia los hijos... No es una generalidad, pero estamos observando que eso ocurre".

Criticó que actualmente no hay una revisión detallada de las actividades de los menores de parte de los padres, quienes en ocasiones prefieren dejarlos salir a la calle por horas, o bien, al frente de un aparato electrónico.

"Es un trabajo que nos compete a todas las organizaciones sociales, a las gubernamentales, a los organismos religiosos, a los Centros de Integración Juvenil, a los centros Pentathlón; a todos nos corresponde fortalecer estos valores".