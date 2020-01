Cruz Azul inicia su camino frente al Atlas

on la misma ilusión previo a cada inicio de torneo y con nuevos refuerzos, Cruz Azul iniciará el Clausura 2020 con el objetivo de terminar con la sequía de 22 años sin título y con Atlas como su rival en la jornada uno.

A las 17:00 horas en la cancha del Estadio Azteca dará inicio el encuentro, al que llegará la Máquina con los primeros golpes aún sin iniciar el certamen, luego de algunas lesiones y la salida de otros jugadores.

El peruano Yoshimar Yotún y el argentino Milton Caraglio son las principales ausencias del equipo por lesión y que todavía tardarán semanas antes de volver, aunque Sebastián Jurado, Adrián Aldrete y el chileno Igor Lichnovsky están cerca de regresar.

Una salida que no se tenía presupuestada es la del argentino Guillermo "Pol" Fernández, quien está muy cerca de regresar a Boca Juniors de su país y que obligaría a la Máquina a buscar un sustituto con el torneo ya iniciado.

Esas ausencias, particularmente la de Caraglio, obligarán al técnico Robert Dante Siboldi a utilizar al juvenil mexicano Santiago Giménez como titular, quien tendrá algunos partidos para demostrar su capacidad goleadora, como lo hizo en la pretemporada al ser el artillero más destacado de su club.

De los refuerzos sólo será el uruguayo Pablo Ceppelini quien pueda tener minutos en la cancha si Siboldi lo necesita, pues no jugará Luis Romo, que cumplirá un partido de sanción.

Este será el primer torneo que dirija el estratega desde el inicio, luego de llegar al club a mitad del anterior, por lo que pudo trabajar toda la pretemporada con sus jugadores y con la ilusión de entregar las mejores cuentas a directiva y aficionados.

"Vamos a tratar de potenciar al equipo en lo individual y en lo grupal sacar lo mejor de ellos, poder generar una idea futbolística donde el aficionado se sienta identificado y que el equipo sea campeón", dijo el estratega.

Atlas, por su parte, también quiere mejorar lo hecho el torneo pasado y regresar a la "fiesta grande", y de visita en el Estadio Azteca buscará sumar sus primeras unidades y romper la racha de cuatro derrotas con las que terminó el certamen anterior.

Ignacio Jeraldino, Javier Abella, Luciano Acosta y Germán Conti son los refuerzos que llegaron al equipo que dirige el estratega argentino Leandro Cufré, que también sueña con darle a los rojinegros el ansiado título de Liga.

En sus últimos cinco enfrentamientos en calidad de local, la Máquina suma dos victorias, el mismo número de empates y un revés con Atlas, y en cualquier campo el cuadro celeste ha ganado tres, por una igualada y una derrota.

