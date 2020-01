Lista de candidatos para ser refuerzo en el ataque de Cruz Azul

Robert Dante Siboldi, técnico de Cruz Azul, dijo que para llegar a reforzar a La Máquina, los candidatos deberían ser "los mejores de su Liga o seleccionados nacionales".

Como lo que le urge a Cruz Azul es un centro delantero, y no se ve en el horizonte a quien pueda traer, aquí una lista de los campeones de goleo de las principales ligas sudamericanas.

Argentina

Silvio Romero, Independiente

Nahuel Bustos, Talleres

Rafael Santos Borré, River Plate

Uruguay

Juan Ignacio Rodríguez, Liverpool

Gonzalo Bergessio, Nacional

Joaquín Zeballos, Juventud

Paraguay

Roque Santa Cruz, Olimpia

Antonio Bareiro, Libertad

Santiago Salcedo, Sportivo Luqueño

Chile

Lucas Paserini, Palestino

Tobías Figueroa, Antofagasta

Matías Donoso, Deportes Iquique

Colombia

Germán Cano, I. de Medellín

Michael Rangel, América de Cali

Juan Ignacio Dinenno, D. Cali

Ecuador

Raúl Becerra, Deportivo Cuenca

Luis Amarilla, Universidad Católica

Michael Estrada, Maracá

Bolivia

Carlos Saucedo, Bolívar

Rolando Blackburn, The Strongest

Juanmi Callejón, Bolívar

Brasil

Gabriel Barbosa, Flamengo

Bruno Henrique, Flamengo

Eduardo Sasha, Santos

Todos los demás nombres que se tiren, según la lógica de Siboldi, no podrían estar en el cuadro cementero. Pero no hay prisa, al final el torneo no comienza pronto, sólo hoy.