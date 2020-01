Selena Gomez lanza álbum y video musical Rare

Selena Gomez sorprendió a sus seguidores al anunciar que su nueva producción discográfica Rare, ya se encuentra disponible, tras casi cinco años de espera, luego de su segundo álbum Revival, además de estrenar su nuevo video musical del mismo nombre.

“YA ESTÁ AQUÍ. Mi álbum está oficialmente disponible en el universo.. gracias a las almas que trabajaron conmigo en esto. Ahora es suyo. Espero que les guste”, escribió la celebridad de 27 años en sus redes sociales.

No conforme, Selena emocionó a sus fans con el lanzamiento del nuevo videoclip Rare.

"El video de Rare ya está disponible", escribió.

La cantante ya había dado muestra de su nuevo material, tras haber destapado dos de sus sencillos durante 2019, Look At Her Now y Lose You To Love Me, tema que habría sido dedicado a su exnovio el cantante Justin Bieber.

En medio del lanzamiento de Rare, Gomez se encuentra trabajando en su autoestima, luego de luchar contra la ansiedad y depresión que la afectaron por años, así lo aseguró en una entrevista con la revista The Wall Street Journal.

“Tenía baja autoestima, y eso es algo en lo que trabajo continuamente. Pero me siento muy empoderada porque he adquirido mucho conocimiento sobre lo que me estaba sucediendo mentalmente”, expresó.

Es por ello que Selena se ha convertido en activista de la salud mental, pues en septiembre de 2019, recibió el Premio McLean por su labor social en el tema. Donde durante su discurso de aceptación del galardón detalló que el dolor y la ansiedad “me invadieron al mismo tiempo y fue uno de los momentos más aterradores de mi vida”, dijo.