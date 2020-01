Impactará recorte en infraestructura del INE

El recorte presupuestal que afectó al Instituto Nacional Electoral (INE) impedirá la construcción de nuevos edificios y la actualización de equipo de monitoreo, además de que no se van a mejorar los módulos de atención ciudadana y se pospondrá la contratación de los miembros del servicio cuyos puestos quedaron vacantes, hasta la mitad del presente ejercicio fiscal.

Así lo advirtió el consejero del INE, Ciro Murayama Rendón, quien enfatizó que pese a la reducción presupuestal, no se contemplan despidos, ya que se requiere operatividad para garantizar que haya una casilla en cada rincón del territorio nacional, "si nosotros recortamos la fuerza de trabajo no estaríamos presentes en todo el territorio", indicó.

Asimismo, descartó que vaya a haber una reducción en los salarios elevados que tienen funcionarios de primer nivel ya que no se considera que los ingresos del personal del INE sean altos, "hace años que están congelados prácticamente los salarios en el INE y la Constitución de la República dice que los trabajadores no pueden ver disminuido su salario, entonces nosotros no atentaremos (...) contra los derechos de los trabajadores porque eso sería anticonstitucional", enfatizó.

La elección del próximo año 2021 será la más grande de la historia en México ya que se prevé que el padrón llegue a los 96 millones de ciudadanos mientras que en la de 2018 fueron 89.5 millones por lo que el crecimiento será muy considerable.

"Eso se debe a la demografía, hay mucha gente llegando a la edad de ciudadanía en nuestro país y eso va a implicar que instalemos al rededor de 10 mil casillas más que en 2018, en el 2021. Vamos a pasar de 156 mil a 166 mil casillas", manifestó.

Además, por primera vez habrá elecciones concurrentes en las 32 entidades federativas del país, lo que no había ocurrido.