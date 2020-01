Queremos superar al América: Isaac Brizuela

Si bien dejó de lado que exista odio contra el máximo rival del futbol mexicano, el volante ofensivo Isaac Brizuela respaldó las declaraciones del director deportivo Ricardo Peláez y quiere que Chivas supere en títulos al América.

En la semana Peláez Linares habló de los propósitos al frente del "Rebaño Sagrado" y uno de ellos es sumar el título 13 para igualar a las Águilas y después pelear por el campeonato 14 que podría a los tapatíos como ellos máximos ganadores.

En conferencia de prensa, "El Conejo" estuvo de acuerdo, descartó conformismos y desea que Chivas se convierta en el más ganador de la Liga MX, pero para eso será fundamental concretar un buen Torneo Clausura 2020.

"Como aficionados lo ven de esa manera, pero yo no le tengo odio a algún compañero o rival, trato de ver por mi o mi equipo: regresar a la institución donde merece, pero el aficionado quiere que estemos a la par de América, tienen un título más y se puede hablar que es el más grande, pero estamos a un paso de alcanzar ese objetivo", opinó.

Abundó que también lo dijo Peláez y Amaury Vergara, "no sólo vamos a alcanzarlos, sino de dar el paso y después mantener esa racha positiva y tratar de buscar más campeonatos no solo conformarnos con igualar".

En otro orden de ideas, Brizuela habló de la alta competencia que existirá en Chivas con la llegada de diversos refuerzos, situación que beneficiará al club, pero también los futbolistas deberán tener la madurez para entender cuando les toque ser descartados del 11 inicial.

"Tena nos comentó que habrá jugadores que les tocará ir a la Sub 20 o la banca, algunos estarán en tribuna, pero no hay que tener caras largas, eso será fundamental. Lo hicimos con muchos cuerpos técnicos en que se nos vio un gran grupo, cuando algunos no jugaban el técnico nos tenía contentos", apuntó.

Aplaudió que el estratega Luis Fernando Tena es un director técnico que habla de frente y si no juegan les dice por qué, "es difícil preguntar por qué no juegas, pero te deja tranquilo que te digan el porqué, ir a jugar a la Sub 20 cuando no hay minutos y será complicado".

Espera que la experiencia de los jugadores, con varios partidos en Primera División, ayude a entender las diversas decisiones que tome Tena a la hora de conformar el 11 titular, pensando en el equipo por encima del aspecto individual.

Brizuela se dijo dispuesto en jugar en cualquier posición en la que sea requerido, en los últimos partidos del certamen anterior le tocó jugar como mediocampista más pegado al centro del campo cuando por lo regular se desempeña más por las bandas.