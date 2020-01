La Academia y el escándalo van de la mano

Danna causó polémica en redes sociales tras no haberse quedado callada y encarar a Gibrán luego de que este la llamara "cul…" en una charla que sostuvo con Francely, también concursante del reality.

"Gibrán, es lo mejor que te he visto hacer. La verdad has crecido muchísimo, eres un artista redondo, les has hecho caso a tus maestros, has mejorado muchísimo. La verdad ha sido maravilloso. Pero tú dime, ¿así no soy cul... contigo?... Yo estoy en esta silla no para verme bonita: es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado al respeto a nadie.

"Yo no vengo a ser tu amiga tampoco; si te caigo bien o te caigo mal realmente no me importa. Yo solo dije lo que tú querías escuchar y no mi crítica real. Si realmente te importa más lo que la gente y los fans digan de ti que lo que realmente quieres crecer, entonces ninguna de nuestras críticas te importa o te hace crecer y yo ya no voy a dar mi crítica a tus actuaciones", dijo la intérprete luego de que Gibrán la calificara de "cul..." por los comentarios que ella le hacía al chico por la interpretación de sus temas.

Algunos usuarios dijeron que todo se había tratado de un show ante el poco rating que ha generado el programa musical, y es que a raíz de lo ocurrido la propuesta del Ajusco ha sido tendencia todos estos días.

Ante tales rumores, Alexander Acha, también juez de La Academia, aclaró a la prensa nacional que el conflicto no fue armado con el propósito de levantar el rating.

"No fue armado, creo que hay que respetar a todo ser humano y en especial a las mujeres que han sufrido tanto abuso y tanto desprestigio", apuntó el cantante, quien también forma parte del panel de críticos.

La tapatía y la entonces juez Lolita Cortés se enfrentaron en varias ocasiones durante las emisiones de la cuarta generación de La Academia. Fue en el cuarto concierto en el que iniciaron sus discrepancias.

Jolette cantó Cielo rojo y Lolita le comentó: "Jolette, no eres cantante. Jolette, no cantas, no naciste para cantar, no lo has demostrado. No tienes pasión en el escenario. Veo a una niña caprichosa y terca", fue entonces que la joven le respondió: "¿Quieres que me vaya?, si no me saca el público yo no me voy a ir".

En una entrevista que circula en Youtube, Cortés aceptó que sus pleitos con Jolette habían sido montados por la producción de TV Azteca para acaparar rating.

"Jolette... Yo ya no veía su actuación. Por el chícharo ya me estaban diciendo 'Ya va a llegar Jolette', 'va a pasar esto y esto', 'tienes que decir esto'. El corazón estaba a mil hora. Yo no había escuchado a veces ni las canciones que cantaba", reveló.

Myriam, la ganadora de la primera generación, siempre llamó la atención, desde sus pláticas con la camarita durante su exilio hasta los pleitos que ha tenido con TV Azteca porque en varias entrevistas ha dicho que la televisora no la ha valorado.

Tras perder la final de El Desafío de Estrellas en dos ocasiones, en la última protagonizó un severo reclamó a los productores, asegurando que estaba haciendo utilizada para lanzar nuevos talentos.

"Qué bueno que me usen nuevamente para impulsar a alguien. Se siente muy feo que tu casa no te reconozca los logros que has tenido, que no te reconozca en un lugar que la gente me ha dado y que yo me he ganado, pero me voy como llegué, como una ganadora, con la frente en alto", dijo a Ventaneando.

Yuridia, en su paso por La Academia, enfrentó a los jueces Lolita Cortés y Arturo López Gavito, ante sus constantes comparaciones con las grandes voces de Amanda Miguel y Valeria Lynch, a lo que ella aclaró en una ocasión: "Yo soy Yuridia", llevándose la ovación del público y la molestia de los críticos.

Luis Armando, de la sexta generación, mejor conocido como Paolo Botti, causó polémica no solo por el descontento de los jueces por su forma de cantar en cada concierto, sino que además su supuesta forma de vida humilde fue puesta en duda tras darse a conocer que era modelo, pues sus fotografías circulaban en la red, lo que dejó sorprendidos a sus compañeros y a la audiencia.

En agosto de 2018, el programa acaparó reflectores gracias a dos de sus participantes, Ana y Diego. Una periodista de Radio Fórmula reveló fotografías en Twitter en las que ambos aparecen teniendo relaciones sexuales, y lo peor es que Ana tenía novio en ese entonces.

En ese mismo año, la concursante lagunera Montserrat Torales generó controversia al sugerir una votación para que los demás concursantes eligieran si querían o no a Horacio Villalobos como juez en la emisión.

"Horacio es demasiado hiriente y agresivo en sus comentarios y muchos están fuera de lugar. Él no tiene la trayectoria ni se le acerca a Edith Márquez, que es una señorona y que sabe de lo que está hablando", dijo la gomezpalatina a los concursantes.

Horacio, por su parte, aprovechó para contestarle a Torales en su programa Dispara Margot Dispara.

"A esta mujer -Torales- le ha ocurrido como a varios cantantes de bar, no a todos, que como interpretan éxitos de otros tienen ese problema, que les cuesta trabajo encontrar su propio estilo. Ella dice que yo he denostado a todos los cantantes del bar del mundo y que mis críticas lejos de aportarle algo, ni le favorecen ni le gustan ni le acomodan".

Posteriormente, Horacio le reclamó en pleno programa. "Durante la semana vi cómo convocaste. en un ejercicio de democracia una votación para sacarme. ¿Qué pretendías?", le dijo Villalobos a Torales, y ella le respondió que: "así es, la verdad es que expresé lo que sentía con mis compañeros en ese momento porque si no es con ellos, ¿con quién?".

El presentador despotricó contra la lagunera y al final le recalcó: "La diferencia entre tú y yo es que a mí me contrataron y tú hiciste casting". El público no apoyó a Montserrat, por lo que tuvo que dejar el concurso.

