Divide a animalistas iniciativa de Guadiana para regreso de animales a circos

La iniciativa que presentará el senador Armando Guadiana para que regresen los animales a los circos ha despertado opiniones encontradas entre los animalistas de la región Lagunera.

Por un lado, Rafael Rivas, miembro de la asociación Humanimalium, calificó como absurdo que sea el legislador de Coahuila el que presente tan iniciativa, al ser esta entidad pionera en la materia de protección animal.

"Ya veíamos con preocupación que Guadiana, como defensor de actividades que tienen que ver con la diversión con tortura de animales como la corrida de toros, pudiera hacer algo así, que lo intentara. No hace mucho tiempo intentó que las corridas volvieran a Coahuila, afortunadamente no tuvo eco", comentó Rivas.

Ante tal antecedente confían en que esta iniciativa tampoco avance.

"El llamado es al Senado para que no permita que esa iniciativa pase, veamos que no solo tocó el tema de los circos sino también de las corridas de toros y las peleas de gallos. Quiere que sea un tema que se permita sin ninguna limitante en la República", declaró,

Asimismo, Rivas dijo que ya se encuentran listas varias de las asociaciones a nivel nacional para actuar en cuanto se presente la iniciativa.

"Muchos circos ni siquiera tenían la legal posesión de los animales, confiamos en que no tenga el respaldo, pero de todas formas vamos a estar muy atentos y con mucha actividad, no solamente en la región sino también en otras partes de México, para efectos de que no tenga el respaldo Guadiana".

Por su parte, Raymundo Sánchez, médico veterinario y miembro de la Red Animalista, dijo que estaría de acuerdo siempre y cuando su regreso estuviera regulado por la autoridad.

"La que pasó con la prohibición es que muchos animales fueron sacrificados o vendidos teniendo un peor futuro. Es que aunque había animales maltratados, también había animales queridos y en buen estado…No muchos niños tienen la oportunidad de viajar a un safari y el circo era un aparador para todas las personas que no tenían esa oportunidad", dijo el animalista.