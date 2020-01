Aracely Arámbula revela desaire de 'Luismi' a sus hijos

Hace años que la relación entre Aracely Arámbula y Luis Miguel acabó, sin embargo, mantendrán un vínculo de por vida por sus hijos, aunque su papá no se haga cargo de ellos, según dice la actriz, quien aseguró que es ella la que ve por el bienestar de los pequeños.

La protagonista de La Doña habló como nunca antes de la relación que mantiene el cantante con sus hijos. Comentó a la prensa que el pasado 1 de enero su hijo Miguel cumplió 13 años de edad y aunque su familia lo celebró en grande, el pequeño no recibió ni una llamada del intérprete de La incondicional.

"No, no llamó el papá", comentó Arámbula, quien fue abordada por los medios en el Aeropuerto de la Ciudad de México antes de viajar a Estados Unidos para el estreno de la segunda temporada de La Doña.

Por supuesto, no faltaron los cuestionamientos acerca de la relación de Luis Miguel con sus hijos y si los pequeños han resentido la ausencia del cantante en su vida. "Como yo estoy con mi papá y mi papá es un divino, tienen mucho padre con mi papá, con mi hermano, con mis sobrinos.

Mis hijos están felices, están en una familia muy unida y llenos de amor, sobre todo, no extrañamos nada. Yo soy la mamá y a mi nadie me prohíbe nada sobre ellos, porque yo me encargo de ellos totalmente", dijo Arámbula.

Lo que también descartó Arámbula fue arrepentirse de haber tenido una relación romántica con Luis Miguel.

"No hay que arrepentirse de nada, además mis hijos son hermosos, cómo me voy a arrepentir, mis hijos nacieron de un gran amor. Yo estoy feliz y agradecida con la vida, no puedo pedir más", declaró "La Chule".

Aracely Arámbula dejó claro que la única persona del círculo de "Micky" que ha estado pendiente de ellos es Natalia, madrina de los pequeños.

"La única persona de allá que está pendiente de mis hijos es su madrina, que es Natalia", reveló.

Reconoció que está en un momento muy positivo de su vida, por lo que los asuntos legales con el cantante ha decidido que lo traten los abogados y aseguró que su nombre no podrá ser utilizado para la bioserie sobre "El Sol de México", y que si hay cosas que ella no desee que sean expuestas lo tratará con la gente que trabaja para ella.

Al final de la entrevista, Aracely dejó en claro que no necesita de alguna ayuda económica por parte de Luis Miguel. "Yo trabajo mucho", recalcó.