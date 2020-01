Los looks de GYM del 2020

Si uno de tus propósitos de año nuevo tiene que ver con ponerse en forma, ¡no temas! Tenemos las prendas que harán entrarte ganas de ir al gimnasio todos los días.

'Apuntarme al gimnasio'. 'Volver a ir a clases al menos dos veces por semana'. 'Empezar yoga'. 'Dejarme de excusas y probar el pilates'. Es muy probable que uno de tus propósitos de año nuevo empiece así.

Ponerse en forma (o mantenerse) suele ser uno de los objetivos que nos auto-marcamos año tras año y no resulta extraño, pues en las fiestas navideñas (con permiso del verano) es cuando más comemos y cuando menos nos movemos. Quién puede negarnos que, con el frío que hace fuera, apetece más quedarse en casa viendo una peli o disfrutando de un chocolate caliente con la familia...

Ahora también puedes llevar tus mejores looks al gimnasio; no porque vayas a sudar quiere decir que no portes un outfit cool.

Existen muchos estilos para combinar tu ropa deportiva todos los días de la semana, incluso puedes llevar estos looks al street style, o si saliendo del gym tienes una cena o café con las amigas, sólo tienes que llevar una hoodie extra en tu maleta para complementar tu outfit.

Primero que nada no debes olvidar sentirte cómoda para que puedas hacer tu rutina sin problemas y, claro, ultra chic para la típica foto haciendo ejercicio en el espejo del gym (todos lo hemos hecho).

Puedes llevar los tops de la colección de Selena Gomez, son súper trendy para correr en el asfalto.