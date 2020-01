Sufren por falta de medicamentos contra el cáncer

La vida de la pequeña Alma, de tan solo 7 años de edad, cambió hace cuatro meses y con ella también la de su familia. En septiembre del 2019 fue diagnosticada con un tipo de sarcoma en una de sus piernas, por lo que de inmediato inició su tratamiento en la clínica de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El desabasto en los medicamentos ha retrasado su evolución, por lo que sus padres temen por su vida.

Tras el diagnóstico, ella y Alma Lorena, su madre, se mudaron a La Laguna, dejando su natal Fresnillo, Zacatecas. Desde el 15 de noviembre, viven con una familia en el ejido Los Ángeles, del municipio de Ciudad Lerdo, Durango, sin ningún costo. Su estadía podría ser mayor debido a la falta de medicamentos necesarios para sus quimioterapias y radiaciones que le fueron indicadas para su padecimiento.

En casa, allá en Fresnillo, los esperan su padre y cuatro hermanos, con quienes solo han tenido contacto vía telefónica. "Dejé cuatro niños, mi niña más chica tiene tres años y tengo todo ese tiempo que no los veo, solo por teléfono", dijo con tristeza la mujer.

El rostro de doña Alma, además de reflejar dolor e impotencia, luce afectado. Tras recibir el diagnóstico de su hija, la mitad de su cara se paralizó. Debido a que el tratamiento que ha recibido la pequeña ha sido irregular, no ha podido atenderse para poder controlar los espasmos que le aparecen de manera involuntaria.

"Tampoco me he podido atender bien. Me dio parálisis cuando supe y con todos los problemas", relata.

A la pequeña Alma le fueron indicadas 30 radiaciones y el mismo número de quimioterapias para combatir su enfermedad, las cuales debían aplicarse en un lapso de tres meses para evitar que el padecimiento "ganara terreno". Ante el desabasto en los medicamentos, el tratamiento se ha visto interrumpido, ya que hasta el momento solo se le han aplicado 15 radiaciones y quimioterapias.

A ese paso, doña Alma podría pasar otros tres meses lejos de su familia, acompañando a su hija en espera de que el abasto en los medicamentos se regularice en la clínica 71 del IMSS.

"Mientras están sin medicamento estaré preocupada de que no se vaya agravar el problema porque de eso depende que esté mejor", dijo.

Doña Alma ha encontrado apoyo en otras mamás que, como ella, acompañan a sus hijos en su batalla contra el cáncer y en su lucha por exigir que sus tratamientos sigan y no haya más retrasos.

Luz Elena, Sandra, Verónica, Marisa y Eli, son algunas de ellas, quienes temen que la enfermedad de sus hijos evolucione por la falta de medicamentos.

Ante el desabasto, Luz Elena solicitó el apoyo de una asociación civil llamada Salvemos Héroes, para adquirir uno de los medicamentos para su quimioterapia.

"Yo conseguí la metotrexato por medio de la asociación. Ellos, gustosos, nos apoyan pero a veces no está en sus manos porque son muchos niños. Es mucho el dinero que se tienen que gastar en los tratamiento", dijo.

Por ejemplo, dicho medicamento tiene un costo en el mercado aproximado de 500 pesos cada ámpula, pero deben aplicarse de acuerdo al peso de cada niño. En su caso, fueron cuatro las que se adquirieron para un día de tratamiento.

Ante el temor de perder a sus hijos por no llevar sus tratamientos a tiempo por la falta de medicamentos, lanzan un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Que por favor haga que bajen los recursos para los medicamentos de los niños, para todos. Porque no solo son los de nosotros, son muchos niños, es a nivel nacional el desabasto de medicamentos y él sabe que el cáncer no es una gripa, el cáncer no te espera, el cáncer te mata", reclamó Luz Elena.