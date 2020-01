Roger González desea regresar al teatro

El actor y conductor mexicano Roger González manifestó que tiene muchas ganas de hacer teatro, aunque reconoció que por el momento no cuenta con el tiempo necesario para embarcarse en algún proyecto, pues sus programas como productor le absorben la mayor parte del día.

En entrevista, el oriundo de Monterrey explicó: “El teatro es algo que me apasiona muchísimo y me gusta; sin embargo, el día no tiene más de 24 horas y los proyectos que tengo como productor evidentemente necesitan tiempo, los fines de semana ya no estoy en México”.

González, quien en 2014 protagonizó el musical Hoy no me puedo levantar y en 2015 Como quieras perro ámame, detalló que el año pasado solo pasó el 10 por ciento de sus fines de semana en México, pues viajó por todo el mundo con la intención de generar contenido para su programa Roger González Show, el cual transmite a través de YouTube.

“La energía es lo que me sobra, estoy muy contento, creo que estoy en una etapa de mi carrera que es la más importante, porque tengo la oportunidad de estar en televisión nacional, radio y en plataformas digitales gracias a mis dos proyectos”, manifestó el conductor, quien recientemente también se sumó al programa matutino de un canal nacional.

Roger, quien comenzó su carrera en el extinto programa Zapping Zone expresó que actualmente se encuentra enfocado en su nueva producción Roger Presenta, que estrenó el pasado 6 de septiembre y que tuvo como primera invitada a la actriz y conductora Jacqueline Bracamontes.