Aficionado hereda dinero a equipo para que futbolistas beban cervezas

El fanático le habría dejado 100 libras a los jugadores de Norwich City, esto para pagar una ronda de cerveza en agradecimiento por haberlo entretenido a lo largo de su vida.

El diario británico The Eastern Prees dio a conocer los detalles del gentil regalo de Graves, confirmando la noticia a través de la hija de este aficionado.

"Me hace sonreír y reír cuando lo pienso, quería hacer un gesto que fuera divertido, le gustaba hablar sobre el fútbol tanto como a mí me gustaba hablar sobre él", mencionó Sarah Greaves.

Norwich City fan Barrie Greaves sadly passed away aged 83 recently...



In his will he left the club £100 for the players to have a drink on him.



What a guy. pic.twitter.com/PNR6v1KcUx