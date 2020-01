Gracias a Bradley Cooper estoy sobrio: Brad Pitt

Luego de un fuerte abrazo, el ganador por su actuación como “Cliff Booth” en Érase una vez...en Hollywood, de Quentin Tarantino, dio un emotivo discurso en el que habló sobre sus problemas con el alcohol y agradeció a Copper por haberlo apoyado durante su lucha por permanecer sobrio, revelando que fue gracias a él que decidió buscar ayuda para su adicción.

“Gracias, Bradley. Bradley acaba de acostar a su hija para dormir y ha corrido aquí para darme el premio”, comenzó el histrión en referencia a la pequeña Lea, de dos años, hija de Bradley y la modelo Irina Shayk.

“Trabajé en estar sobrio gracias a este tipo y desde entonces mis días han sido mucho más felices. Te quiero y te lo agradezco”, continuó Brad Pitt visiblemente emocionado.

Brad Pitt accepts the Best Supporting Actor Award for ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD from Bradley Cooper at #NationalBoardOfReview #NBR pic.twitter.com/HS6mUVOWSD