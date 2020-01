Beto Pasillas admite que no cuidó a su más grande amor, ¿Yuya?

El youtuber Beto Pasillas, quien fuera pareja sentimental de Yuya, reveló en un reciente video que el año pasado no cuidó a quien fuera su relación amorosa más importante de su vida, desatando rumores que señalan podría referirse a la influencer.

A través de su canal, el exnovio de Mariand Castrejón Castañeda, mejor conocida como Yuya, confesó que el año pasado, uno de sus principales propósitos fue redactar una lista de cosas que le gustaría hacer antes de los 30.

Entre ellas, el cuidar de su pareja sentimental, pero no pudo cumplir con ese propósito, pues en marzo terminó su noviazgo, fecha en que acabó su romance con la también empresaria.

“En marzo cumplí una buenísima…”Cuidar a mi novia”… épale, de hecho pasó todo lo contrario. Terminé la relación más grande e importante que he tenido en toda mi vida… dolió“, expresó.

Por lo que Beto considera que no deberían existir las listas de propósitos, pues asegura que la vida cambia y cree es mejor prepararse para las cosas que vienen.

“Obviamente debemos tener planes y propósitos porque eso es lo que nos da una razón de vivir pero no puedes planear la vida porque de repente va a llegar, no es por ahí… Todo lo que tu estabas planeando no es por ahí“.

Por su parte, Yuya anunció en septiembre pasado que mantiene una relación con el cantante Siddartha.