¿Cómo evitar que mi perro tire de la correa?

Si tu perro tiene la costumbre de jalar la correa cuando van de paseo, puede ser una señal de alerta para cambiar aspectos en su rutina que pueda afectar su comportamiento hasta el punto de volverlo incorregible.

Esta actitud puede denotar un sentido de superioridad hacia su amo, por ello te presentamos algunas formas para hacer que tu perro deje de jalar su correa o evitar que lo haga si aún no presenta esto:

Antes de salir de casa

Antes de salir de casa, seguramente tu perro suele emocionarse cuando escucha la palabra “vámonos” o algún otro derivado.

Sin embargo, es importante que no le coloques el arnés ni la correa hasta que esta euforia haya pasado, ya que de lo contrario saldrá de casa extasiado, por lo que será inquieto y puede llegar a ser desobediente.

Intenta que salga de casa en la actitud más tranquila.

Siempre a un lado tuyo

El perro siempre, en especial en su etapa de cachorros, debe caminar a tu lado ya que de otra forma estarías cediendo autoridad.

Si tu perro intenta caminar de prisa y por delante de ti detente bruscamente y le haces sentarse. Una vez que esté tranquilo vuelven a caminar y repite si vuelve a adelantarse.

Para este tipo de entrenamiento los premios suelen ser muy efectivos.

Repréndele o felicitalo según su comportamiento en el paseo

Es importante que conozca la presentación de un “si” y un “no”.

Si se está comportando de forma agresiva o si busca actuar por su propia voluntad, tira de su correa y repite “no” las veces necesarias. También debes recordar lo importante que es celebrarle sus éxitos, especialmente con premios sin abusar de ellos, ya que el perro podría volverse dependiente de las recompensas.

Recuerda que en el caso de reprenderlos, son mucho más efectivos los tirones cortos que tirar constantemente, ya que el perro se enseñará a vivir y caminar así, además de tirar con más fuerza.

Arnés o collar

Aunque muchas personas optan por que sus perros usen collares, este no es recomendable debido a que podrían sufrir lesiones. Sin embargo, para lograr controlar a un perro inquieto con arnés debes ser muy precavido también con el largo de la correa.

Necesitarás una correa larga, que le permita explorar a sus alrededores. Sin embargo debes ser tú quien administre dicha libertad o espacio. No debes dejar que sienta que todo corre bajo su control.

Esto es especialmente importante en casos como los husky siberianos, ya que su instinto natural de perro de trineo los vuelve de las razas que más inquietas y que disfrutan tirar de correas.

No respondas a los tirones con más tirones

Responder a los tirones de tu perro con más tirones sólo los llevará a un eterno conflicto donde comenzará a tener actitudes indeseadas que antes no tenía.

Además, también puede aprender donde el método causa-efecto, donde cuando él tira de la correa el efecto que tiene es que su dueño también lo haga, lo que podría traducirse a una confusión donde espere que juegues con él o que busque tu atención.

No intentes controlar a tu perro como un ser pasivo

Este punto es muy importante. Ya que dependiendo de ello podría o no tener el efecto deseado sobre el perro.

Cuando buscas que tu perro deje de tener un comportamiento que no te parece, no debes forzarlo a olvidarlo ni obligarlo a no hacerlo por obligación. Debe tener claro dónde, cuándo y cómo tiene permitido moverse, más que el no poder hacerlo.

Debes recordar que incluso aunque sea tu mascota, debe tener su propia autonomía, de lo contrario, los tirones de correa será el menor de tus problemas. Ya que se volverá dependiente y el siempre hecho de salir de casa podría asustarlo.