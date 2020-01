Con nuevo tráiler de Birds of Prey confirman visita de elenco a México

Warner Bros. lanzó este jueves el segundo tráiler de Birds of Prey (The Fantabulous Emancipation of One Miss Harley Quinn), la cinta en solitario de “Harley Quinn” interpretado por Margot Robbie desde 2016, además de anunciar que el elenco visitará México como parte de su tour promocional.

En el nuevo avance aparece la protagonista cortando con su novio el “Guasón” de mutuo acuerdo. Es a partir de ese momento que se enfrentará al mundo por su cuenta, pero sobre todo a sí misma. “Harley” además descubre que muchas personas quieren verla muerta, entre ellos, “Black Mask” (Ewan McGregor), un villano que quiere utilizarla a su favor para cometer crímenes en Ciudad Gótica. En su búsqueda por la libertad y descubrimiento, se encuentra con un grupo de mujeres que también buscan los mismo, por lo que se une a ellas para detener a su principal enemigo y recuperar a una mujer llamada “Cassandra Cain”. Birds of Prey (Aves de Presa), está dirigida por Cathy Yan, y es una de las cintas más esperadas del año. Por lo que la producción ha emocionado a fans mexicanos con el anuncio de que Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Rosie Perez y Jurnee Smollett-Bell visitarán México, donde iniciará su tour mundial publicitario a finales de enero. “Vamos a romper algunas piñatas, beber mezcal. Ya saben, todo lo bueno“, dice Margot Robbie. La cinta de DC llegará a los cines el próximo 7 de febrero. Lo peor de Ciudad Gótica, saca lo mejor de ellas. Conoce a Harley Quinn, Cazadora, Canario Negro, Renee Montoya y Cassandra Cain y quédate hasta el final del video para una sorpresa. #AvesDePresa llega a los cines el 7 de Febrero. pic.twitter.com/Swtq8OoCCw — WB Pictures México (@WBPictures_Mx) January 9, 2020