Salma Hayek responde a quienes la critican por escote en los Globos de Oro

Durante la alfombra roja de los Globos de Oro del pasado domingo, una de las celebridades que más llamó la atención por su vestimenta fue Salma Hayek, pues la jarocha asistió a la ceremonia de premiación con un revelador escote que causó furor en redes, al igual que críticas, por lo que la actriz no se quedó callada y le respondió a sus detractores.

Simpática como siempre, la artista mexicana reaccionó con humor ante los señalamientos tras lucir sus atributos en un vestido Gucci.

“A veces hay que ponerse cosas que se ven como demasiado sexy, pero si no te pones eso, te ves gorda, entonces prefiero verme sexy que gorda”, confesó durante el estreno de su nueva película Like a Boss.

Salma además señaló que sus atributos lucen más pronunciados debido a que subió unos kilitos de más.

“Me siento bien. Tengo 53 años, ¿por qué no? La verdad es que he subido mucho de peso y ahí es donde se me va. No hubo arreglo, pero voy a bajar de peso y todo volverá a la normalidad, mi espalda no está contenta”, contó.

Sin duda, Salma Hayek, siempre se ha caracterizado por lucir looks que acentúen sus curvas, pero también le gusta jugar con la moda y mostrar su lado explosivo, sobre todo, cuando se trata de lucir sus encantos.