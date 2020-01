Anuncia Trump fallo a favor para 'una de las secciones más grandes' del muro

"Noticias de última hora: El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito acaba de revertir una decisión de un tribunal de primera instancia y nos dio el visto bueno para construir una de las secciones más grandes del Muro de la Frontera Sur", escribió esta mañana el republicano en su cuenta de Twitter.

Para esta construcción, se invertirán "cuatro billones de dólares", indicó el mandatario estadounidense, agregando que "¡Todo el muro está en construcción o se está preparando para comenzar!".

Cabe recordar que el mes pasado, un tribunal inferior había impedido al mandatario utilizar un determinado conjunto de fondos del Departamento de Defensa para la construcción del muro fronterizo, según puntualizan medios internacionales.

Ahora, este nuevo fallo anunciado por Trump es una nueva victoria para su administración en el intento de reunir fondos para su muro, particularmente por que el dinero autorizado es aparte de otros fondos que la Corte Suprema estadounidense le permitió utilizar el año pasado.

Con la decisión anunciada por Trump, su gobierno tendrá acceso a fondos de construcción militar, pero no aplica para el uso de otros fondos, entre los que se encuentran los antidrogas y los de decomiso del Tesoro estadounidense.

Breaking News: The Fifth Circuit Court of Appeals just reversed a lower court decision & gave us the go ahead to build one of the largest sections of the desperately needed Southern Border Wall, Four Billion Dollars. Entire Wall is under construction or getting ready to start!