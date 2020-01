El actor Lambda García espera que 2020 lo sorprenda a nivel profesional y personal. Tiene fe en que su carrera se verá agraciada con proyectos que lo hagan crecer en todos sentidos.

"Solo pido salud, tranquilidad, paz y querencia. En el trabajo ansío que me llegue lo que me tenga que llegar.

"Soy creyente de lo que te toca, te toca aunque te quites y aunque te pongas. Lo que llegue estaré superagradecido", dijo el artista en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

García empezó el año de la mejor manera, ya que ha estado de invitado especial en el matutino Hoy del canal Las Estrellas.

"Estuvo padrísimo que haya iniciado así el 2020. Es un programa con gente bonita e interesante y empezar con estas energías está superpadre, y además me permitió estar en contacto con el público. Ya tenía cuatro años de no conducir".

Vía telefónica, el actor nacido en la Ciudad de México aclaró que no se quedará de manera fija en el programa, al menos por ahora.

"Solo estaré hasta este jueves 9 de enero. Se dijeron muchas cosas, como que yo ya estaba fijo ahí, pero no es así, quiero aclarar que solo estuve estos días. Me dijeron que después irán viendo si regreso o no", reveló.

Para el actor, conducir es bastante satisfactorio porque tal actividad le permite expresarse.

"Me encanta conducir. Me fascina participar y poder ser tú como persona, porque al ser actor te conviertes en un personaje y al ser conductor pues eres tú, sin caretas".

El pasado 7 de enero, Lambda celebró su cumpleaños número 33 justo en Hoy, lo que consideró un gran regalo.

"Fue un 'cumple' muy festejado. 33 años es un buen número. Me partieron mi pastelito en el programa, en verdad que terminé con una gran sonrisa porque pues en Televisa soy nuevo y me han acogido muy lindo.

"Varios directivos y personal de producción me felicitaron. Es muy lindo lo que estoy sintiendo ahora y se agradece porque hace tiempo que no me sentía en familia. Además, mi mamá me regaló un pastelito de conejito de chocolate y rosas", comentó.

En cuanto a ser parte de otro proyecto en Televisa, Lambda manifestó que está en espera de lo que le diga lo empresa o bien otra televisora.

"Estoy a expensas de lo que me digan en Televisa. Ahora, no tengo exclusividad alguna, por lo tanto puedo estar por todos lados", aseguró.

Sobre teatro, García externó que en un mes presentará la puesta en escena Entre Pancho Villa y una mujer desnuda.

"Es un texto de Sabina Berman que ya se hizo película y una obra hace 20 años. Se retomará bajo la dirección de Ana Francis More y me acompañarán en el elenco Gabriela de la Garza, Moisés Arizmendi y Alexis de Anda".

Sobre la tensión que hay por el conflicto entre Irán y Estados Unidos, García opinó que es lamentable que algo así esté ocurriendo.

"Veo todo esto de miedo, no de lo que se dice de que se trata de la tercera guerra mundial, sino del miedo por el odio que todo esto está generando. No se sabe bien qué pasará, uno no puede hacer nada de este lado más que ser condescendientes con tu prójimo. Es triste ver cómo la humanidad nos despedazamos unos a otros".

En cuanto a México, el artista dijo que el país está muy dividido y polarizado por el Gobierno actual y otras situaciones que han ocurrido.

"México es una chingonería de país. Tenemos capacidades increíbles, lo que nos falta es mucha educación, respeto y tolerancia. Como sociedad nos falta mucho que aprender. Espero que la gente sea más comprensiva y deje de estar juzgando a los demás".