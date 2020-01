El exclavadista mexicano Carlos Girón, delicado de salud

- El exclavadista Carlos Girón, medallista olímpico de Moscú 80, continúa en estado delicado de salud debido a una infección pulmonar que lo aqueja desde diciembre y lo mantiene con pronóstico reservado.

Girón, quien está internado en el Centro Médico de la Raza de la capital mexicana desde el 20 de diciembre, aún no responde a los tratamientos médicos, por lo que se espera una reacción en las próximas horas para una intervención quirúrgica.

En redes sociales, el presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla Becerra, externó su respaldo al medallista olímpico y miembro permanente del organismo a su cargo para su pronta recuperación.

El especialista en trampolín de tres metros fue uno de los competidores de clavados que vistió la casaca de la selección nacional de la especialidad en Campeonatos Mundiales, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos y Grand Prix.

En las citas panamericanas de México 75 obtuvo oro en 10 metros y bronce en tres; en San Juan 79 con plata y bronce.

Su medalla en los Juegos Olímpicos de Moscú causó controversia debido a que los jueces beneficiaron al local Aleksander Portnov.

"Me acuerdo que en la penúltima ronda me alcanzó Portnov. La pelea ya solo era de los dos al estar tan adelantados. El oro era para él o para mí. Y llegó el momento decisivo para él. Segundos antes se registró un récord en la alberca que causó un alarido que a Portnov no le importó, puesto que se lanzó. Para su mala fortuna falló el clavado, pero los delegados de su país protestaron argumentando que un grito lo sacó de concentración.

Con la presión del público, el clavado se repitió y lo ejecutó de buena forma para conseguir la medalla de oro", recordó Girón en una entrevista publicada hace meses.

A las 16:55 horas de ayer la Conade informó el deceso de Girón a través de sus redes sociales, sin que la familia lo hiciera oficial: "La CONADE y su directora general, Ana Gabriela Guevara, lamenta el sensible fallecimiento de Carlos Girón, medallista olímpico de plata en el trampolín 3 metros de los Juegos de Moscú 1980. Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos; el deporte mexicano está de luto".

Instantes después, la hija del medallista olímpico, Silviana Girón, aseguró que "el pronóstico no es favorable, pero sigue con vida".