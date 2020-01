Aseguran que cifras de desaparecidos lastiman a colectivos

Para familiares de personas desaparecidas en Coahuila, las cifras proporcionadas por el Gobierno federal, además de molestar, las lastima. Dicen que es una muestra de su incapacidad por resolver el problema.

"Para nosotros es muy incierto y a la vez es algo que nos preocupa, que el Gobierno federal esté dando esas cifras. Nuestros hijos no son cifras, faltan en nuestras casas y desgraciadamente las autoridades sólo hacen eso, dan cifras y son muy erróneas. Lastiman a las familias porque eso habla de su incapacidad de hacer las cosas", dijo María Elena Salazar, vocera de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila ( Fuundec) en la región Laguna.

Como se informó, aun cuando el año pasado la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró que durante el 2019 un total de 179 personas fueron reportadas como desaparecidas, el martes el Gobierno federal informó que Coahuila reportó solo 77, de las cuales ninguna fue localizada durante ese año.

"El Gobierno, primero que nada, lo que tiene que hacer es reconocer que si los nuestros no están es responsabilidad del Gobierno, que si esas cifras tan alarmantes que se están dando son por culpa del Gobierno, porque no tuvo el cuidado de cuidar a nuestros desaparecidos y sigue sin tenerlo porque las desapariciones siguen existiendo. Entonces no se vale que el Gobierno federal diga una cosa y el estatal diga otra", insistió Salazar.

Por su parte, la vocera del grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida), Silvia Ortiz, dijo que todos los colectivos de la entidad se encuentran molestos por dicho informe.

"Cuando se dio la información de los desaparecidos y las fosas, por parte de Alejandro Encinas, el rechazo a dicha información fue general por parte de las familias de los diferentes colectivos del país, nadie estuvo conforme...", dijo Ortiz.

Además, adelantó que ya se trabaja en la elaboración de un oficio como pronunciamiento en rechazo a las cifras que la autoridad estableció.