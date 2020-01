Cambiarán parquímetros para recaudar más ingresos

El municipio de Lerdo cambiará parquímetros para recaudar mayores ingresos sin dar concesiones.

El director de Parquímetros del Ayuntamiento de Lerdo, Abraham Sifuentes Zorrilla, informó que será a principios de febrero de este año cuando entren en operación 240 parquímetros, los cuales se instalarán en el primer cuadro de la ciudad.

Sifuentes indicó que el cambio de proveedor se debió a que buscaron mejores condiciones del contrato al que actualmente opera. El nuevo permitirá que todo lo recaudado, tanto en pagos y multas, vaya de manera íntegra a las arcas del Municipio.

El funcionario dijo que no tiene el monto de inversión total para la compra de estos 240 parquímetros tradicionales, tanto dobles como sencillos. Señaló que el proveedor ofrecerá un financiamiento de 18 meses para pagarlo. Recordó que fue en 2019 cuando se lanzó la licitación para encontrar una mejor propuesta de negocio a favor del municipio.

Explicó que con la empresa que actualmente se brinda el servicio, se revisó el contrato signado y se encontró que era desfavorable para el Ayuntamiento, ya que solo el 25 por ciento de los recursos captados se entregaban, en tanto en las multas se pagaba el 50 por ciento. Opinó que cuando llegaron a la Administración revisó a fondo el contrato, por lo que el alcalde Homero Martínez decidió encontrar otra opción para que el 100 por ciento de los recursos recaudados se vayan en forma íntegra al Municipio. Señaló que actualmente se tienen 24 equipos, cuyo costo unitario es de 5 millones de pesos.

Cuestionado sobre por qué no contempló otras opciones más modernas, en donde no se requiere instalar parquímetros tradicionales en las banquetas, explicó que en la convocatoria lanzada participaron cuatro firmas, tanto nacionales como locales, en donde se tuvieron todo tipo de propuestas. "Se decidió que no se quería dar otra concesión a una empresa, sino queríamos municipalizar el servicio", respondió.