Reconocen error en Ley de Ingresos 2020

La tesorera de Torreón, Mayela Ramírez Sordo, confirmó durante el miércoles que sí hubo un error en la publicación de la Ley de Ingresos de este 2020 para el Municipio.

Ramírez señaló que los cobros para las licencias de funcionamiento no se habían realizado aún en este año debido a que se encontraban revisando los datos preliminares y de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada para este año, fue por la tarde del martes que se pudieron dar cuenta del error en la publicación en el Diario Oficial del Estado (DOF). Sin embargo fue hasta el miércoles en la mañana que los ciudadanos comenzaron a quejarse de las altas cantidades a pagar, lo que desencadenó molestias incluso ante cámaras empresariales y organismos de comercio. "No habíamos empezado a cobrar porque no teníamos los datos. Ayer (martes) únicamente se empezaron a dar presupuestos, digamos, de lo que iban a tener que cobrar, pero en base a todo eso pues nos dimos cuenta de la diferencia que hubo entre lo que se publicó contra lo que se aprobó…La publicación no concuerda con lo que realmente se autorizó", declaró la tesorera municipal.

Por su parte, el diputado local por el PAN, Juan Antonio García Villa, se refirió al error en la publicación de la Ley de Ingresos de este año para Torreón. Aseguró que se trató de un "error humano", mismo que no deberá de tardar en ser solucionado por parte del propio Congreso Local.

"Te puedo decir que de parte de los legisladores, del propio Municipio de Torreón, pues no hay un error de origen, fue seguramente en el proceso de transcripción del documento de la Ley...Solucionarlo implica dar a conocer ahí una Fe de Erratas, vamos a solicitar especialmente que se le otorgue prioridad a esa modificación, para que la siguiente publicación tenga ya la información adecuada, que no se retrase más la actividad de Torreón por ese asunto, tengo confianza en que será en el lapso de la otra semana", declaró.

Detalló que son los días martes y viernes cuando se llevan a cabo las publicaciones regulares del documento oficial estatal, pero en casos extraordinarios se pueden solicitar incluso "ediciones especiales", situación que también analizarán desde este jueves entre los legisladores.

García Villa también dijo que el análisis de la Ley de Ingresos de Torreón para este año se añade a las de los otros 37 municipios de Coahuila, lo que aumenta la carga laboral de la Comisión de Hacienda en el Congreso Estatal. Sin justificar el "error" dijo que el trabajo es "intenso".

"Nos consta que los legisladores que estuvieron involucrados en revisar todo el proceso, en cada municipio del estado, pues tuvieron un trabajo importante. No tiene que ver seguramente con ninguna situación irregular de parte de la actual legislatura, fue una simple errata, se corrige y queda listo, nos interesa sobretodo que la gente ya no tenga más problemas en sus trámites", señaló García Villa.